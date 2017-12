Due mete in 5 minuti di Maghenzani a metà della ripresa permettono all’Arca Gualerzi Amatori di prendere il largo sull’Arieti e di conquistare il bonus offensivo che vale il quinto posto in classifica grazie alla contemporanea sconfitta dei Medicei a Pesaro.

Una vittoria mai in discussione quella dei blucelesti che, seppur in inferiorità numerica per l’espulsione temporanea di Torelli, reagiscono al vantaggio iniziale degli ospiti con due mete in 3 minuti di Dondi e Fava, cui fa seguito il piazzato della stessa apertura dell’Arca Gualerzi alla mezz’ora e la meta del giovane Pedretti, oggi all’esordio assoluto da titolare in serie B, a pochi minuti dal termine per il 20 a 5 parziale ma una meta degli ospiti allo scadere che li riporta a ridosso del brek. Nella ripresa si avvicinano ancora gli ospiti accorciando con un piazzato dopo un quarto d’ora ma pronta è la reazione bluceleste che nel giro di 15 minuti vanno a segno 3 volte prima con la doppietta di Maghenzani e a 5 minuti dal termine con il giovane Mario Gherri da poco entrato al posto di Orsenigo.

Arca Gualerzi Amatori – Arieti Rugby Rieti 37 – 15 (Pt 20-12)

Marcatori: Pt. 5’m Rieti, 9’m Dondi, 12’m L. Torri tr Fava, 29’cp Fava, 31’m Pedretti, 40’m tr Rieti; St. 55’cp Rieti, 61’m Maghenzani, 65’m Maghenzani, 76’m Gherri tr Gherri

Arca Gualerzi Amatori Parma: Orsenigo (67’ Gherri); L. Torri (61’ Carra), Maghenzani, Balestrieri, Dondi; Fava (45’ G. Torri), Torelli; Ciasco (38’ Scarica), Pedretti (65’ Minelle), Andreozzi (cap.); Corradi, Contini; Calì (55’Amin Fawzi), Gatti (45’ Tolaini), Bertozzi. All: Viappiani

Arbitro: Matteo Franco

Ammoniti: 7’ Torelli (Amatori); 63’Contini (Amatori)

Punti conquistati in classifica: Amatori Parma 5; Arieti 0