Ancora poche ore e la Cittadella del Rugby si animerà nuovamente di migliaia di piccoli minirugbisti provenienti da tutta la penisola. Dopo il Memorial Amatori dello scorso aprile è in programma il Trofeo Lupo Alberto, torneo giunto quest’anno all’undicesima edizione che a causa dell’indisponibilità dei campi trasloca dalla Valseriana bergamasca a Parma con l’importante collaborazione organizzativa dell’Amatori Parma, delle Zebre Rugby Club e della Federazione Italiana Rugby che mette a disposizione le proprie strutture.

Ed è proprio grazie alla disponibilità delle collaudate strutture della Cittadella del Rugby che la manifestazione si allarga ospitando anche le under 12 e 14 oltre alla novità del torneo under 14 femminile.

108 le squadre maschili di 26 società diverse e 8 squadre maschili under 14 iscritte al torneo che inizierà nel pomeriggio di sabato dove dalle 17.00 si affronteranno le 14 squadre under maschili e le 8 femminili. Il clou domenica mattina dove dalle 8.30 saranno impegnate le categorie dall’under fino alla 12 con le finali a partire dalle 14.30 dopo la sosta per il pranzo.

Al termine della prima giornata di gare del torneo dedicato al famoso lupo azzurro disegnato da Silver spazio anche alla musica con il concerto rock dei “Wild Wolves”, gruppo giovanissimo di musicisti della Valseriana dove ha sede la società presieduta da Sergio Ghillani, l’ideatore della manifestazione.

Le 26 società partecipanti: Alessandria Rugby, Amatori Parma Rugby, Amatori Verbania, ASR Milano, Asti Rugby 1981, Avezzano Rugby, Cinghiali Rugby Cesano Boscone, Civitavecchia Rugby, CUS Milano, Delebio Rugby, Farnese Rugby, Highlanders Formigine Rugby, Honey Sport City, I Titani Rugby, Lyons Settimo Milanese, NordMilano Multisport, Pirati Rugby, Rugby Noceto, Rugby Parma, Rugby Reggio, Rugby San Donato, Rugby Union Versilia, Rugby Varese, Rugby Viadana, Scandicci Rugby, Seregno Rugby, Valseriana Rugby.

Queste invece le 8 squadre femminili del torneo under 14: Selezione Emilia, Selezione Lombardia, Cus Milano, Rugby Rovato 1976, Cus Brescia, Rugby Parabiago, Raptors Valcavallina Selezione Romagna.

Clicca quì per le info sul Torneo e per i gironi www.amatoriparmarugby.com/2018/05/15/sabato-e-domenica-alla-cittadella-il-torneo-lupo-alberto-online-modulistica-e-gironi/