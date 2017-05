Normal

Inizia sabato pomeriggio il lungo weekend per i

blucelesti con l’intero minirugby che scenderà in campo sabato pomeriggio partecipando alla Cittadella del Rugby al torneo “Erreà” delle Zebre da antipasto al derby con Treviso; Riflettori puntati però sull’under 16

che domenica all’ora di pranzo ospiterà alla Cittadella del Rugby di Moletolo

la Capitolina per l’andata delle semifinali scudetto. Sempre domenica i

seniores di chiuderanno il campionato di serie B mentre in mattinata l’under 14

sarà impegnata a Reggio Emilia per una tappa del challenge regionale.

Under 16

Si avvicina il gran giorno per

l’under 16 che dopo aver conquistato il Trofeo degli Appennini, affronterà i

romani dell’Unione Rugby Capitolina, freschi vincitori del Trofeo dei Tre Mari,

nell’andata della semifinale del Trofeo “Mario Lodigiani”. Al termine del

doppio confronto, con il ritorno fissato per domenica 14 a Roma, la vincente

affronterà nella finale nazionale una tra il Petrarca Padova, vincitore del

Trofeo della Serenissima, e Rugby viadana che ha conquistato il Trofeo delle

Alpi. Appuntamento per tutta la grande famiglia bluceleste domenica alle 12.30

a Moletolo per sostenere i ragazzi di Piovan e Grasso in questa importante fase

della stagione.

Serie B

Ultima gara di campionato per in

quindici di Viappiani che domenica alle 15.30 ospiterà il Vasari Arezzo alla

Cittadella del Rugby. Non una partita di fine stagione quella diretta da

Filippo Russo da Treviso per i padroni di casa che tenteranno sicuramente di

conquistare l’intera posta in palio compreso il bonus offensivo per provare a conquistare

il settimo posto distante soli 3 punti, sperando in una contemporanea sconfitta

del Florentia a Livorno.

Minirugby

Di nuovo in campo il minirugby dopo

l’esperienza del Bottacin dello scorso primo maggio, sabato pomeriggio dalle

14.30 i blucelesti saranno impegnati alla Cittadella del Rugby al Torneo

“Erreà” organizzato dalle Zebre e al termine, alle 18.15, tutti sugli spalti

dello stadio Lanfranchi per sostenere la franchigia bianconera nell’ultimo

turno di campionato contro la Benetton Treviso con in palio la qualificazione

alla prossima European Rugby Champions Cup.

Under

14

Impegno in trasferta per l’under 14 domenica mattina sarà di

scena al Crocetta Canalina di Reggio Emilia contro la squadra locale. Calcio

d’inizio alle 10.00