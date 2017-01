Ultima partita del girone di andata per i seniores e l’under 18, le uniche due squadre che scenderanno in campo nel weekend mentre il resto dei blu celesti saranno a riposo anche se numerosi sono i giocatori under 16 convocati con il CDF di Parma di scena domenica a Calvisano. Entrambe le partite saranno lontane da Moletolo con la prima squadra impegnata ad Arezzo e l’under 18 a Modena

Serie B

Confortati dall’ultima convincete prestazione casalinga culminata con la larga vittoria sul Romagna, Carra e compagni sono attesi domenica dalla difficile trasferta di Arezzo che occupano l’ultima posizione in classifica con una sola vittoria contro le 4 ottenute dai blu celesti. Match alla portata degli uomini di coach Viappiani ma una trasferta che nasconde non poche insidie con i toscani agguerriti e alla ricerca di una vittoria che permetterebbe loro di riagganciare il treno salvezza ma i blu celesti sono determinati a sfruttare il buon momento di forma per tenere a distanza le ultime posizioni, in vista dei duri scontri della seconda parte di stagione dove affronteranno in ordine Modena e Reno Bologna. Appuntamento ad Arezzo domenica con il calcio d’inizio fissato alle 14.30 agli ordini dell’Arbitro Domenico Gargiulo della sezione di Napoli

Under 18

Giro di boa anche per il 15 di Spocci e Mey che domenica all’ora di pranzo affronterà a Collegarola il Modena Rugby. Obiettivo la vittoria e se possibile i 5 punti per i blu celesti che comandano la classifica in modo da tenere a distanza le inseguitrici e in vista del duro match della domenica successiva quando a Moletolo arriveranno i Medicei, unica squadra fino ad ora ad aver sconfitto l’Amatori in campionato.