Normal

0

14

false

false

false

IT

X-NONE

X-NONE

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:”Tabella normale”;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:””;

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin-top:0cm;

mso-para-margin-right:0cm;

mso-para-margin-bottom:10.0pt;

mso-para-margin-left:0cm;

line-height:115%;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt;

font-family:”Calibri”,”sans-serif”;

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Calibri;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;

mso-bidi-theme-font:minor-bidi;

mso-fareast-language:EN-US;}

Dopo quasi un mese di sosta,

riprendono i vari campionati seniores e juniores ed è subito derby per la serie

B che per la seconda giornata di ritorno affronta al “Banchini” di via Lago

Verde i gialloblù della Rugby Parma. Sfida impegnativa per i blucelesti

capitanati da Beppe Carra chiamati ad affrontare una delle pretendenti alla

promozione, composta di un perfetto mix di giovani guidati da giocatori esperti

come Soffredini o il capitano Liviu Pascu, vecchie conoscenze del massimo

campionato italiano. Ogni derby che rispetti sfugge però a qualsiasi pronostico

e quindi è lecito per i ragazzi allenati da Viappiani tentare il colpaccio in

casa dei cugini cercando di guadagnare altri punti in chiave salvezza.

Under 18

Match impegnativo anche per i

ragazzi di Spocci e Mey che a Moletolo ricevono la franchigia livornese del

Costa Toscana che occupa in quinto posto in classifica, ma sconta le due

sconfitte a tavolino subite nel girone di andata. Per i blu celesti, che

recuperano alcuni dei numerosi infortunati, l’occasione per ripartire dopo le 3

sconfitte consecutive prima della sosta che li ha fatti scendere al secondo

posto in classifica. Calcio d’inizio alle 12.30 a Moletolo.

Under 16

Poco prima dell’under 18 sempre a

Moletolo ma questa volta sul sintetico della Cittadella del Rugby, ritorna in

campo anche l’under 16 di Piovan che alle 12.00 affronterà i toscani del Cus

Siena. Gara sulla carta alla portata dei blucelesti ma assolutamente da non

sottovalutare da parte di Granieri e compagni, tallonati da vicino dal Perugia

secondo in classifica cui l’Amatori Parma farà visita domenica 26 febbraio.

Minirugby

Mentre l’attività ufficiale

riserva un turno di riposo, il minirugby bluceleste precederà il derby della

serie B affrontando in tarda mattinata in amichevole i pari età gialloblù.

Parallelamente i numerosi nuovi giocatori al primo anno di attività

parteciperanno a Colorno al terzo appuntamento di Rugby per Tutti organizzato

dalla federazione.