Riprende a pieno ritmo l’attività blucleste che in questo fine settimana vede impegnate tutte le categorie maschili, old e femminili con l’esclusione di under 6, 8 e 10 che rimarranno a riposo. Ad inaugurare il fine settimana gli Old impegnati nel “Torneo dei Ducati” mentre domenica mattina le due femminili e l’under 12 giocheranno nel modenese tra Collegarola, Carpi e Formigine. L’under 14 sarà impegnata a Reggio Emilia e a seguire le under 16 e 18 giocheranno a Moletolo in un doppio confronto con i pari età del Modena Rugby 1965. A chiudere il fine settimana bluceleste i ragazzi dell’Arca Gualerzi impegnati a Civitavecchia per il campionato di serie B

Arca Gualerzi Amatori Serie B

Ritorna in campo dopo la sosta l’Arca Gualerzi che, impegnata domenica prossima nella lunga trasferta di Civitavecchia per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie B. Nonostante la facile vittoria dell’andata a Moletolo quando i ragazzi di capitan Andreozzi si imposero con un netto 41 a 14 e sei mete a tabellino, servirà una prestazione superlativa dei blucelesti contro un avversario che in casa da il meglio di se dove fino ad ora sono riuscite a vincere solamente Arieti e i Medicei di misura e dove ha conquistato tutte le vittorie ottenute sin qui in campionato. Per la gara di domenica Viappiani recupererà alcuni infortunati con l’infermeria che si sta lentamente svuotando anche se rimane l’emergenza in prima linea dove rientrerà comunque Tolaini che ha finito di scontare la squalifica per l’espulsione nel derby contro la Rugby Parma del 14 gennaio. Calcio d’inizio alle 14.30 al “Moretti” di Civitavecchia con la direzione del signor Daniele Carino della sezione di Napoli.

Italgomma Amatori under 18

Ritorno a Moletolo per l’Italgomma che nel quattordicesimo turno di campionato ospiterà il fanalino di coda del Modena Rugby 1965 con l’obiettivo di conquistare i 5 punti e approfittare così dello scontro al vertice tra Granducato e Cavalieri che occupano le prime due posizioni con un vantaggio sui blucelesti rispettivamente di 9 e 8 lunghezze. Calcio d’inizio al consueto orario delle 12.30

VIBU Amatori under 16

Match impegnativo per i ragazzi di Riaan che affronteranno alla Cittadella del Rugby di Moletolo il Modena Rugby 1965 terzo in classifica e galvanizzato dalla vittoria di domenica scorsa contro la capolista Firenze 1931 che ha subito così il primo stop stagionale. Calcio d’inizio alle 11.00 per la quinta giornata di ritorno del campionato elite.

Stark Amatori under 14

Dopo il rocambolesco pareggio della settimana scorsa a Colorno, di nuovo in campo i ragazzi dello Stark Amatori under 14 che domenica mattina alla “Canalina” affronteranno i diavoli del Rugby Reggio, allenatori dall’ex bluceleste Beniamino Ferrara. Calcio d’inizio alle 10.00

Under 12

Unica squadra del minirugby a scendere in campo sarà l’under 12, impegnata domenica mattina sui campi del Modena Rugby 1965 di “Collegarola” per il concentramento di categoria organizzato dal Lanfranco. Primi match alle 10.00

Seniores femminile

Trasferta a Carpi per le ragazze di Francesco Messori, impegnate nella quinta tappa della Coppa Italia Femminile. Prime partite dalle 10.00

Under 16 femminile

Ottava giornata del campionato regionale per l’under 16 femminile che domenica mattina dalle ore 10.00 sarà impegnata sul campo di Formigine.

Barbones touch

Ad inaugurare il weekend bluceleste saranno quelli del touch con i Barbones che ospiteranno la prima tappa del “Torneo dei Ducati”, torneo itinerante che si concluderà a giugno cui partecipano oltre ai Barbones anche i Les Besiò espressione della Rugby Parma, Old Devils Colorno, Veterans Old Boys di Piacenza, Rugby Mantova Old, Toca Gnint Reggio Emilia e i Sancho Panza di Noceto, oltre al “superclub” ducale degli Zebrones che accoglie una selezione delle altre squadre. Primi tocchi sabato mattina alle 11.00