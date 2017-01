Prima

squadra a Moletolo e tutte le altre categorie in trasferta nel fine settimana

con gli uomini di Viappiani che ospiteranno alla Cittadella del Rugby il Reno

Bologna. Ad inaugurare la giornata domenica mattina il minirugby impegnato a

Formigine e l’under 14 a Ferrara mentre a Parma alle 11.00 in via Lago Verde

andrà di scena il derby under 16. A chiudere le trasferte l’under 18 all’ora di

pranzo a Cesena contro il Romagna

Serie B

Dopo due trasferte consecutive

ritorno a Moletolo per l’Amatori Parma che domenica alla Cittadella del Rugby

ospiterà i bolognesi del Reno nella seconda giornata di ritorno, ultima gara

prima della sosta fino al 19 febbraio quando Carra e compagni saranno impegnati

in via Lago Verde nel derby contro la Rugby Parma. Match difficile per i

blucelesti contro una squadra, quella bolognese, con uno tra i pacchetti di

mischia più forti del campionato e alla ricerca di punti nella rincorsa al la

conquista di uno dei posti per la qualificazione alla seconda fase. Nelle fila degli

Amatori all’assenza dell’apertura Jack Fava si aggiunge quella del terza linea

Claudio Bosco, squalificato dal giudice sportivo fino a maggio dopo l’espulsione

avvenuta domenica scorsa a Modena. Calcio d’inizio a Moletolo alle 14.30,

arbitra il signor Giorgio Sgardiolo di Venezia.

Under 18

Trasferta a Cesena per i ragazzi

di Spocci e Mey che nella seconda partita di ritorno faranno visita al Romagna RFC.

Per i blucelesti, ancora in emergenza a causa dei tanti infortuni delle ultime

gare, fondamentale la vittoria per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici

che dopo le ultime due sconfitte consecutive si è ridotto a una lunghezza sui

Medicei e 4 sul Perugia. Calcio d’inizio alle 12.30 di domenica a Cervese Sud

in via Montefiore prima dell’importantissima sosta di 3 settimane in cui si

spera di recuperare alcuni degli indisponibili.

Under 16

Prima giornata di ritorno e tempo

di derby per i blucelesti che domenica mattina saranno di scena in via Lago

Verde contro i cugini della Rugby Parma. Gialloblù che dopo un avvio faticoso

vengono da 4 vittorie consecutive e, galvanizzati dalla vittoria del ricorso

contro i Cavalieri Prato Sesto riguardante il match della seconda giornata,

cercheranno a tutti costi la vittoria per rientrare nel gruppo che lotta per la

qualificazione ai play off. Per l’Amatori Parma una gara da non sottovalutare in

un campionato equilibrato nei primi quattro posti dove ogni minimo errore può

costare caro. Dopo il derby, il campionato osserverà 3 settimane di pausa fino

al 19 febbraio quando a Moletolo arriverà il Cus Siena.

Under 14

Trasferta in Romagna per gli

uomini di Achille e Ulisse, impegnati domenica mattina al Trevisani di Ferrara

contro i locali del Cus. Calcio d’inizio alle ore 10.00

Minirugby

Tutto il minirugby bluceleste

sarà impegnato domenica mattina a Formigine nel modenese quando dalle 10.00 si

affronteranno nel concentramento regionale gli Highlanders padroni di casa, Modena

Rugby, Olimpia Vignola, Leoni di Cavezzo, Rugby Pro 4 ville, Falchi di Matilde

e Reno Bologna.