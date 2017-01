Inizia nel migliore dei modi il

2017 dei blu celesti che nel freddo di Moletolo sconfiggono nettamente il

Romagna segnando 6 mete per il 30 a 5 finale portando il vantaggio sulla zona

retrocessione a 10 lunghezze.

Il duro lavoro su disciplina e

mischia nella pausa natalizia ha portato quindi i suoi frutti e gli uomini di

coach Viappiani scendono in campo con la giusta concentrazione, stazionando sin

dai primi minuti nei 22 avversari andando in meta una prima volta con Tolaini

sulla bandierina al 6 e replicando con Cantoni pochi minuti dopo con Carra che

anche questa volta non centra i pali. Sul risultato di 10 a 0 ecco la reazione

del Romagna che si porta in attacco ma nulla può contro la difesa blu celeste. A

metà della prima frazione gli ospiti sbagliano un facile calcio in posizione

quasi centrale e ciò galvanizza i padroni di casa che iniziano a fare buone

giocate con i propri trequarti fino alla bella meta di Orsenigo alla mezz’ora

che finalizza inserendosi al termine di uno scambio tra i due centri Letizia e

Carra. Allo scadere arriva anche il meritato bonus offensivo con Torelli che

brucia in velocità la retroguardia del Romagna e raccoglie palla da un giubbe depositando

in meta ancora a filo della bandierina.

La seconda frazione si apre con

il ritorno degli ospiti che tentano una timida reazione ma i giocatori blu

celesti non si risparmiano a recuperare palloni e su contrattacco vanno in meta

ancora con capitan Carra dopo una serie di passaggi tra i trequarti sulòl’out

di sinistra. Con il punteggio sul 25 a 0 i blu celesti si rilassano e il

Romagna ne approfitta segnando una meta con la propria mischia quando mancano

20 minuti alla fine ma ormai è troppo tardi e la meta di Torelli nel finale

chiude l’incontro sul 30 a 5 e nel finale c’è spazio anche per l’esordio dell’under

18 Gherri che rileva Carra giocando nei 10 minuti in campo vari palloni di qualità,

distinguendosi anche per qualche buon placcaggio sulle incursioni del Romagna.

5 importantissimi punti quindi,

buon gioco dei trequarti e una mischia che sta trovando piano piano il giusto

assetto anche facendo ruotare gli uomini fanno ben sperare per il resto del

campionato a partire dal difficile match di domenica prossima quando al giro di

boa del campionato i blu celesti faranno visita al fanalino di coda Arezzo.

Amatori Rugby Parma – Romagna RFC

30 – 5 (pt 20-0)

Marcatori: Pt. 6’m Tolaini, 11’m Cantoni, 34’m Orsenigo, 40’m

Torelli; St. 47’m Carra, 61’ m Romagna, 76’m Torelli.

Amatori Parma: Torri; Cantoni, Letizia, Carra (cap (70’ Gherri)),Orsenigo (46’

Balestrieri); Mordacci, Torelli; Bosco (65’ Musi), Belli, Gatti (58’

Ciasco); Rossi, Andreozzi; Calì (66’ Zanacca), Tolaini (46’ Saccò), Bertozzi

(66’ Visentin). All.: Viappiani

Romagna RFC: M. Righi (50’ M. Medri); S. Medri, Carminati, Bersani, Donati (50’

Gollinucci); Soldati (cap), Onofri; Scermino, Grassi, Villani (46’ Fantini);

Buzzone, Sgarzi (64’ Manuzi); Saporetti ( 57’S. Cossu), Velato (41’ E. Cossu) ,

Bassi (41’ Lepenne). All.: Cavaglieri

Ammoniti: Simone Cossu (Romagna)

Arbitro: Leonardo Faggionato (VI)

Guardalinee: Carnesecca, Cassisa

Punti conquistati in classifica:

Amatori Parma 5; Romagna RFC 0