Entra nel vivo la stagione bluceleste con la prima squadra all’esordio nel campionato di serie B domenica a Pesaro, il minirugby impegnato nel primo torneo stagionale, l’under 14 che prosegue gli appuntamenti del challenge di categoria mentre le under 16 e 18 saranno in campo per disputare delle amichevoli in preparazione ai rispettivi campionati che partiranno tra due settimane.

Serie B

Dopo un mese di preparazione e varie amichevoli, riprende domenica il campionato di Serie B con l’Amatori Parma subito in trasferta contro una delle pretendenti alla promozione in serie A come il Pesaro, vecchia conoscenza dei blucelesti due stagioni fa e retrocessi dalla serie A al termine della scorsa stagione. In casa Amatori regna l’ottimismo per l’esordio in campionato con Carra e compagni per nulla intimoriti dall’avversario e decisi ad iniziare bene la stagione contro una delle pretendenti alla promozione. Obiettivo dei marchigiani l’immediato ritorno in A e per questo hanno affidato la loro guida tecnica a Nicola Mazzucato, vecchia conoscenza delle 3 viole avendo giocato per due stagioni nel Gran Parma per poi ritornare come vice allenatore al termine della carriera da giocatore. Si gioca allo stadio “Toti Patrignani” di Pesaro alle 15.30 agli ordini dell’arbitro Filippo Vinci.

Under 18

Continua il ciclo di amichevoli per l’under 18 bluceleste che dopo L’Aquila e Valsugana affronta il Rugby Viadana, inserita nel girone 1 del campionato elite, completando il trittico precampionato prima dell’esordio casalingo tra due settimane a Moletolo contro i livornesi del Granducato. Calcio d’inizio domenica alle 11.00 allo “Zaffanella” di Viadana.

Under 16

Prima amichevole per l’under 16 elite di Riaan Mey che domenica pomeriggio ospiterà a Moletolo il Rugby Viadana.

Under 14

Esordio casalingo dei ragazzi di Spocci e Tolaini, impegnati domenica mattina in un triangolare con i piacentini dei Lyons valnure e la Rugby Parma. Prima partita alle 10.00

Minrugby

Dopo l’esordio nei concentramenti regionali di Colorno di domenica scorsa, la propaganda dell’Amatori Parma parteciperà come tradizione al “Torneo del Riccio” a Sorbolo dove per l’occasione verrà inaugurato il nuovo campo da gioco dedicato al rugby della società sorbolese. Primi incontri domenica mattina alle 9.30 con l’Amatori che schiererà una under 6 e due squadre per le under 8, 10 e 12.