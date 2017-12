Ritorna a pieno ritmo l’attività dei blucelesti con l’Arca Gualerzi che riprende il campionato ospitando l’Arieti Rugby Rieti a Moletolo dopo un mese di sosta. Doppia trasferta a Livorno per l’Italgomma Amatori under 18 e la Vibu under 16 nei campionati elite di categoria. Ritorna a Moletolo la Stark under 14 che ospiterà Noceto e Colorno in un triangolare mentre il minirugby parteciperà ad un concentramento regionale a Noceto mentre le squadre femminili rimarranno a riposo.

Arca Gualerzi Amatori Serie B

Riprende dopo il consueto mese di sosta novembrino il campionato di serie B con l’Arca Gualerzi che ospita l’Arieti Rugby. Poche notizie dalla squadra laziale che quest’anno per la prima volta è stata spostata nel girone dell’Amatori dopo aver partecipato al girone meridionale. Le due squadre occupano entrambe la sesta posizione con 3 vittorie e 3 sconfitte e quindi alta sarà la posta in palio con la vincente che potrà continuare l’inseguimento alla zona play off. Prima del calcio d’inizio, fissato per domenica alla Cittadella del Rugby alle 14.30 agli ordini dell’arbitro signor Matteo Franco, sarà osservato un minuto di silenzio per il progetto “Zonta Says No” promosso da Zonta Italia per sensibilizzare contro la violenza sulle donne.

Italgomma Amatori under 18

Ritorna in campo dopo una settimana di sosta anche l’Italgomma under 18, impegnata nella difficile trasferta di Livorno contro la franchigia labronica Costa Toscana quarto in classifica a 5 lunghezze dai blucelesti. Calcio d’inizio alle 13.00

VIBU Amatori under 16

Trasferta toscana anche per la Vibu Amatori che alle 11.30 affronterà il Rugby Livrono per la settima giornata del campionato elite under 16.00

STARK Amatori under 14

Dopo il buon 5° posto al Milan Challenge di domenica scorsa, i blucelesti targati Stark ritornano a Moletolo dove alle 10.00 di domenica parteciperanno ad un triangolare regionale contro Noceto e Colorno.

Minirugby

Nuovo impegno per il minirugby bluceleste di scena domenica mattina a Noceto dove parteciperà con una under6 e due squadre per le categorie under 8, 10 e 12 alla tappa regionale.