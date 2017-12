Tutte lontano da Moletolo le compagini blucelesti in campo in questo fine settimana a partire dall’Arca Gualerzi che in formazione rimaneggiata farà visita al Vasari Arezzo, fanalino di coda del campionato di serie B. Derby dell’Enza per l’Italgomma Amatori under 18 e la Vibu under 16 alla Canalina contro Reggio Emilia. Chiudono le squadre femminili di scena a Formigine mentre il minirugby e lo Stark Amatori under 14 osserveranno un turno di riposo.

Arca Gualerzi Amatori Serie B

Formazione da inventare nella trasferta ad Arezzo contro il Vasari Fanalino di coda dove oltre a Belli mancheranno Visentin, Ciasco e Rossi in mischia e Luca Torri e Balestrieri nella linea arretrata. Questo però non preoccupa coach Viappiani che nonostante l’infermeria affollata nutre fiducia sul gruppo che determinato “scenderà ad Arezzo per giocarsi una tappa fondamentale per il cammino in classifica dei blucelesti”, sicuro che “chi sarà chiamato in causa saprà farsi trovare pronto come dimostrato anche domenica scorsa dai giovani scesi in campo contro Rieti”.

Per Andreozzi e compagni quindi l’obiettivo sono i 5 punti approfittando così del doppio scontro diretto delle quattro squadre che precedono l’Amatori in classifica con la capolista Pesaro ospite della Rugby Parma e lo spareggio di Bologna per il secondo posto tra i felsinei e il Livorno. Calcio d’inizio alle 14.30 all’Arrigucci di via dell’Acropoli ad Arezzo sotto la direzione di Vincenzo De Martino da Napoli.

Italgomma Amatori under 18

Ottavo turno di campionato per l’under 18 bluceleste che con la vittoria di Livorno domenica scorsa e la contemporanea sconfitta del Prato Sesto ha conquistato la vetta del girone. Avversario dell’Italgomma il Rugby Reggio penultimo in classifica ma galvanizzato dal netto successo sul campo del Modena nell’ultimo turno. Calcio d’inizio alle 12.30 alla Canalina di Reggio Emilia in via Assalini.

VIBU Amatori under 16

Derby dell’Enza anche per l’under 16 che alle 11.00 precederà i compagni dell’under 18 alla Canalina contro un Reggio agguerrito che dopo aver conquistato l’elite punta alle prime posizioni.

Femminile

Riprendono gli appuntamenti per il movimento femminile bluceleste che domenica prossima a Formigine parteciperà alla Coppa Italia Seniores e al campionato regionale under 16 con l’obiettivo di confermare i progressi di Piacenza dove le ragazze under 16 hanno vinto la tappa insieme alle modenesi dell’Highlanders e le seniores hanno conquistato il quarto posto del girone facendo esordire inoltre numerose giocatrici. Appuntamento al “Comunale” di Formigine in via Cavaciuti alle 10.00

Stark Amatori under 14

Riposo per l’under 14 che vedrà però comunque 6 atleti scendere in campo venerdì 8 dicembre al Festival di categoria, Marco Orzenini, Marcello Rocchi, Mattia Corradi, Santiago Medioli, Alessandro Guerra ed Antonio Camoni sono stati infatti convocati dal tecnico d’area a rappresentare la provincia di Parma nel festival che si terrà a Bologna presso il centro sportivo “Dozza” in via Romita con le prime partite che inizieranno alle 12.00