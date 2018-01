Ritorna a pieno ritmo tutta l’attività maschile dell’Amatori Parma, impegnata nella giornata di domenica in tutte le categorie. Il minirugby si dividerà tra Colorno e Piacenza, l’under 14 sarà di scena a Colorno mentre dalle ore 11.00 l’under 16 inaugurerà le partite casalinghe delle giovanili ospitando i Lyons Valnure. A seguire alle 12.30 l’under 18 ospiterà il Florentia con la prima squadra a chiudere a giornata alle 14.30 ospitando i Medicei.

Arca Gualerzi Amatori Serie B

È un’Arca Gualerzi in piena emergenza quella che domenica ospiterà a Moletolo i Medicei per l’ultima gara del girone di andata con l’infermeria sempre affollata cui si aggiunge la squalifica di Tolaini a causa dell’espulsione nel finale del derby di domenica scorsa. I blucelesti sono ora al terzo posto in classifica per effetto della decisione del giudice sportivo nell’ultimo turno che ha ribaltato la sconfitta sul campo nel derby e si trovano ora a soli 4 punti dal Livorno secondo in graduatoria e a 7 dal Pesaro capolista, avversario dei ragazzi di Viappiani tra una settimana. Calcio d’inizio al consueto orario delle 14.30 alla Cittadella del Rugby sotto la direzione dell’arbitro Giona Righetti da Verona.

Italgomma Amatori under 18

Ancora uno scontro d’alta classifica per l’Italgomma unde 18 che domenica all’ora di pranzo ospiterà alla Cittadella del Rugby di Moletolo i toscani del Florentia che seguono i blucelesti al quarto posto staccati da 9 punti. Calcio d’inizio alle 12.30 sul sintetico con i padroni di casa alla ricerca di punti preziosi per non perdere terreno da Granducato e Cavalieri che domenica scorsa hanno conquistato la vetta scavalcando proprio i blucelesti.

VIBU Amatori under 16

Ad inaugurare i match casalinghi del fine settimana saranno gli under 16 targati Vibu che alle 11.00 sempre sul sintetico della Cittadella del Rugby ospiteranno i piacentini dei Lyons Valnure sesti in classifica che nel match di andata rimontarono il vantaggio dei blucelesti di Riaan Mey conquistando la vittoria negli ultimi minuti di gioco.

Stark Amatori under 14

Ritornano in campo i ragazzi di Spocci e Tolaini che alle 11.00 di domenica mattina saranno impegnati a Noceto contro il Modena Rugby 1965.

Minirugby

Dopo un mese di sosta di nuovo in campo il minirugby che si sdoppia con l’under 6 impegnata nel concentramento di categoria a Colorno mentre due squadre per le categorie under 8, 10 e 12 parteciperanno al concentramento organizzato dai Lyons Piacenza allo stadio “Beltrametti”. Appuntamento però con il minirugby sabato pomeriggio quando tutte le squadre blucelesti faranno il corridoio per l’ingresso in campo delle Zebre Rugby impegnate nell’ultimo turno di EPCR Challenge Cup alle 15.00 contro l’Agen.