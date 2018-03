Dopo 3 settimane di sosta riprende domenica il campionato di serie B con l’Arca Gualerzi che nella terza giornata, originariamente in programma lo scorso 4 marzo, ospiterà sul sintetico della Cittadella del Rugby il Modena 1965.

Il posticipo di una settimana non ha giovato in casa Amatori che si ritrovano con l’infermeria piena e ben 19 giocatori indisponibili per la gara di domenica. Formazione quindi da inventare per coach Viappiani che però potrà contare sul rientro di Guido Dondi a 3 mesi dall’infortunio contro l’Arezzo e di Ciccarelli, già in panchina a Civitavecchia ma assente dal 5 novembre in seguito all’infortunio nella gara contro il Bologna. Dovrebbe essere della partita anche se non con gli 80 minuti nelle gambe Davide Belli, anche lui rientrato nella scorsa gara di Civitavecchia anche se per pochi minuti. A completare il foglio gara di domenica la convocazione dall’under 18, ferma per le varie attività di selezione, con Lorenzo Guidi alla seconda convocazione consecutiva dopo la buona prestazione nell’ultima gara e Guido Ciusa che potrebbe esordire in prima squadra.

Calcio d’inizio anticipato alle 14.00 per la gara che si giocherà sul sintetico 1 della Cittadella del Rugby sotto la direzione del signor Tommaso Battini da Bologna.