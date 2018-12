Cittadella del Rugby che si colora di bluceleste nel prossimo fine settimana con tutte le squadre dell’Amatori, ad eccezione della Cadetta in trasferta a Carpi, che scenderanno tutte in campo tra le mura amiche. Ad inaugurare il weekend domani pomeriggio gli under 14 dello Stark Amatori impegnati in un doppio confronto con il Modena Rugby 1965, mentre domenica la lunga giornata inizierà alle 10.00 con il concentramento del minirugby, proseguendo poi alle 12.30 con l’under 18 che ospiterà Perugia. Nel pomeriggio chiusura ancora con Modena, ospitata questa volta dall’Arca Gualerzi per la sesta giornata di serie B.

Serie B

Riprende dopo la sosta il campionato nazionale di Serie B con la settima giornata che vedrà l’Arca Gualerzi, in cerca della terza vittoria consecutiva, ospitare il Modena Rugby 1965. Morale alto in casa bluceleste con Torri e compagni che sembrano aver ritrovato fiducia grazie alle due vittorie piene dopo il periodo iniziale di tre sconfitte consecutive e con Modena cercheranno di fare bottino pieno per avvicinarsi alle prime tre posizioni, approfittando dello scontro diretto tra la capolista Romagna e Civitavecchia, avversario proprio dei ragazzi di De Rossi tra due settimane a Moletolo. Vittoria alla portata dei blucelesti ma tutta da giocare contro un Modena che sembra aver ritrovato la forma e galvanizzato dalla vittoria casalinga contro l’ambizioso Livorno prima della sosta. Due punti separano i blucelesti dagli avversari che hanno come l’Arca Gualerzi 3 vittorie su 6 partite ma solo 2 punti di bonus contro i 4 dall’Amatori. Calcio d’inizio alle 14.30 alla Cittadella del Rugby di Moletolo con la direzione arbitrale di Filippo Vinci di Rovigo.

Serie C2

Trasferta modenese per la cadetta bluceleste di Matto Bernini che inaugura il trittico di 3 partite lontano dalla Cittadella del Rugby prima della pausa natalizia dove affronterà Carpi, il Noceto nel derby e la cadetta del Modena. Calcio d’inizio alle 14.30 al “Pietri” di Carpi.

Under 18 elite

Ultima gara casalinga del 2018 per l’Italgomma Amatori che prima di affrontare le toscane dei Cavalieri e I Medicei, domenica prossima alle 12.30 riceverà il Rugby Perugia nel sesto turno del campionato elite di categoria.

Under 14

Anticipo casalingo per lo Stark Amatori sabato pomeriggio quando le due squadre blucelesti affronteranno i pari età del Modena Rugby 1965. Prima partita alle 16.30 e a seguire alle 17.30 la seconda gara.

Minirugby

Ad aprire la domenica di rugby alla Cittadella del Rugby saranno i piccoli del minirugby con l’Amatori Parma che ospiterà il concentramento regionale cui parteciperanno oltre ai blucelesti anche Rugby Parma, Highlanders Formigine e l’Istituito Comprensivo di Traversetolo. Prime partite alle ore 10.00