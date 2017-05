Normal

Solo 80 minuti separano l’under 16 di Grasso e Piovan dalla

finale del campionato nazionale, domenica infatti negli impianti di via

Flaminia a Roma l’Unione Rugby Capitolina riceverà i blucelesti nel ritorno

della semifinale. L’Amatori Parma riparte dalla vittoria di domenica scorsa e con

il vantaggio dei 6 punti di margine della gara di Moletolo, vantaggio risicato

contro una squadra, quella capitolina, che come visto nella gara di andata ha

un’ottima difesa capace di tener testa agli attacchi di Granieri e compagni per

tutti i 60 minuti e che hanno buone individualità nel recupero del pallone.

L’auspicio è di ripetere la bella gara di andata con una partita

giocata ad un ritmo molto alto nonostante la pioggia e inusuale per la

categoria. A testimonianza dell’importanza della gara è anche la designazione

della terna arbitrale con l’esperto Liperini di Livorno chiamato ad arbitrare l’incontro

che inizierà alle 12.30 e sugli spalti i blucelesti potranno contare su un buon

gruppo di tifosi al seguito per questo momento così importante mentre chi non

potrà seguire la squadra a Roma potrà seguire la diretta testuale dell’incontro

sui nostri canali twitter e facebook.

Con seniores e under 18 che hanno finito il campionato e l’under

14 che riposa, gli unici a scendere in campo saranno i ragazzini del minirugby

che parteciperanno domenica al “Beltrametti” di Piacenza al torneo McDonald’s

con le prime partite fissate per le 9.