Inizierà già questa sera con il derby dell’Enza, anticipo del campionato di

under 16 elite, il lungo weekend dei blucelesti che culminerà domenica con

circa 2200 bambini e ragazzi a disputare il Memorial Amatori e naturalmente

tutti i giocatori blucelesti impegnati in campo, con i giocatori delle

giovanili e seniores nello staff dei volontari. In campo anche Barbones e

anticipo per la prima squadra sabato a Firenze.

Serie B

Ormai già salvo anche per la matematica, il team di Viappiani anticipa

sabato pomeriggio a Firenze contro il Florentia nella sfida per settimo posto

con i blucelesti, tallonati dai gigliati che seguono a un punto. Calcio

d’inizio alle 17.30 agli ordini di Franco Rosella di Roma, arbitro

dell’incontro.

Under 16

Anticipo questa sera alle 18.00 a Moletolo per l’under 16 di Piovan e Grasso

che ospiterà i cugini del Rugby Reggio nella penultima giornata di campionato.

Obiettivo i 5 punti per tenere a distanza la franchigia livornese del Costa

Toscana secondo in classifica.

Minirugby e under 14

Minirugby e under 14 tutti impegnati al Memorial con l’under 14 che giocherà

sabato, dove a dare il calcio d’inizio alle 18.00 sarà l’ex nazionale Erika

Morri, per proseguire il giorno dopo con la fase finale mentre il minirugby

domenica dalle 9.00 schiererà una under 6 e due squadre per le categorie

dall’under 8 alla 12.

Barbones

Ritornano in campo anche i Barbones con la terza tappa del Trofeo del Ducato

che si svolgerà nella tana dei Les Besiò in via Lago Verde.