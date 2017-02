Normal

A riposo gran parte degli oltre 300 tesserati dell’Amatori

Parma, toccherà all’under 12 scendere in campo con i colori blucelesti nel fine

settimana ad inaugurare la seconda parte di tornei stagionali dedicati al mini

rugby.

Primi a scendere in campo però saranno i 7 atleti convocati,

3 nell’under 13 e 4 nell’under 14 dell’area Parma, che oggi pomeriggio

parteciperanno alla prima giornata del festival regionale dove a partire dalle

17.00 affronteranno in un torneo a 5 squadre Piacenza, Reggio – Modena, Bologna

– Ferrara e l’area della Romagna. Teatro delle sfide la Cittadella del Rugby dove

dopo il terzo tempo, tutti gli atleti riempiranno gli spalti del Lanfranchi per

assistere all’incontro di Guinnes Pro12 tra le Zebre e i gallesi degli Ospreys.

Trasferta Romana invece per l’under 12 che Pietro e Maurizio

che sabato mattina partirà di buonora alla volta di Roma a sostenere nel

pomeriggio Parisse e compagni impegnati allo stadio Olimpico nella seconda

giornata del 6 nazioni dove affronteranno l’Irlanda. Approfittando dell’occasione,

resa possibile grazie anche all’importante sostegno dello sponsor Xylon

Strutture che ha sostenuto tra le altre alle spese di viaggio, l’under 12

parteciperà al Torneo “Montalto” organizzato

dagli amici dell’Unione Rugby Capitolina dove parteciperanno 16 squadre

provenienti da più parti della penisola. Una buona occasione di divertimento e

utile sia per cementare il gruppo che per affrontare squadre che difficilmente

si incontrano durante l’anno.