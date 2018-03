Tutte in trasferta le varie compagini blucelesti nel prossimo fine settimana con la prima squadra e le due giovanili targate Italgomma e Vibu impegnate a Firenze tra i campi “Marco Polo” e il “Lodigiani”, l’under 12 a Roma per il Torneo Montalto e il minirugby a Reggio Emilia mentre rimarranno a riposo lo Stark under 14 e le due squadre femminili.

Arca Gualerzi Amatori Serie B

Trasferta toscana per l’Arca Gualerzi che rinfrancata dalla vittoria di domenica scorsa sul Modena 1965 dopo le sconfitte di gennaio e febbraio, affronterà in terra toscana il Florentia. Buone notizie dall’infermeria per coach Viappiani che ritrova Rossi in seconda linea, Calì in prima e con Contini che dovrebbe rientrare almeno in panchina dopo l’infortunio dello scorso dicembre. Probabile anche l’impiego del nuovo arrivato, l’ex nazionale Fabio Staibano mentre non saranno della partita capitan Andreozzi, Maghenzani e il pilone Bertozzi, uscito per infortunio domenica scorsa. Calcio d’inizio alle 14.30 al “Marco Polo” di via San Bartolo a Cintoia dove arbitrerà il signor Markus Dosti.

Italgomma Amatori under 18

Dopo 5 settimane di sosta, ritorna in campo l’under 18 bluceleste con l’Italgomma impegnata nel difficile confronto con i Medicei, sconfitti all’andata a Moletolo e immediati inseguitori dell’Amatori Parma con 7 lunghezze di ritardo. Obiettivo dei blucelesti la vittoria per non perdere terreno dal duo di testa composto da Cavalieri Prato e Granducato, rispettivamente al primo e secondo posto ma con una gara in più rispetto all’Italgomma. Calcio d’inizio alle 12.30 allo stadio “Lodigiani” di Firenze.

VIBU Amatori under 16

Ad aprire la sfida tosco emiliana saranno i ragazzi dell’under 16 targati Vibu, impegnati alle ore 11.00 sempre allo stadio “Lodigiani” nel proibitivo match contro la capolista Firenze 1931.

Under 12

Due giorni Romana per l’under 14 bluceleste che partirà domani mattina verso la Capitale dove assisterà allo Stadio “Olimpico” di Roma all’ultimo turno del Natwest 6 Nazioni con gli azzurri che affronteranno la Scozia mentre nella giornata di domenica saranno ospiti della Capitolina per il torneo “Montalto”.

Minirugby

Ritorna finalmente in campo il minirugby che, fermo ormai da 5 settimane a causa del maltempo, recupererà domenica il concentramento di Reggio Emilia annullato lo scorso 4 marzo. Appuntamento sui campi della “Canalina” dalle 10.00