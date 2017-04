Fine settimana diviso tra la

provincia di Parma e la Toscana per i blu celesti con la prima squadra

impegnata domenica a Livorno mentre l’under 16 e la 14 giocheranno sempre

domenica alla Cittadella del Rugby di Moletolo. Stracittadina in via Lago Verde

invece per l’under 18 nel campionato elite mentre il minirugby si dividerà tra

il Torneo “Colla De Sensi” e il concentramento regionale di Guastalla.

Serie B

Trasferta labronica per gli

uomini di Viappiani, impegnati domenica a Livorno per la diciottesima partita

del campionato. Match difficile contro un avversario ormai salvo come i

blucelesti ma in cerca di punti importanti per mettersi al riparo dal possibile

ritorno di Viterbo e Arezzo attualmente in fondo alla classifica, che quindi

non si farà sfuggire la partita casalinga. L’Amatori, cui domenica la

matematica potrebbe assegnare la salvezza, andrà a Livorno con alcuni problemi

in prima linea che si aggiungono ai ruoli scoperti di apertura e terza centro.

Calcio d’inizio alle 15.30 agli ordini del direttore di gara, signor Marco

Carrera di Roma.

Under

18

Tempo di derby per l’under 18 che

abbandonate le speranze di qualificazione alla seconda fase, sarà di scena

domenica mattina in via Lago Verde contro i cugini gialloblu della Rugby Parma.

calcio d’inizio alle 11.00

Under

16

Terz’ultima di campionato per i

ragazzi di Piovan & Grasso che domenica alla Cittadella del Rugby di

Moletolo ospiteranno il Modena Rugby 1965. Fondamentale per i blucelesti la

vittoria con bonus per mantenere il vantaggio sulle immediate inseguitrici.

Calcio d’inizio posticipato alle 15.30

Under

14

Ritorna in campo il team di Achille e

Ulisse per il Challenge regionale di categoria, ospiti dell’Amatori Parma i

piacentini dei Lyons Piacenza mentre il calcio d’inizio è fissato per le 10.00

di domenica mattina.

Minirugby

Prosegue la stagione dei tornei

per il minirugby che domenica mattina a partire dalle 9.00 sarà impegnato a

Noceto al consueto “Colla De Sensi”, giunto quest’anno alla ventitreesima

edizione. Contemporaneamente l’under 10 sarà impegnata al concentramento di

Guastalla con inizio alle ore 10.00