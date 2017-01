Prosegue la striscia positiva dei blu celesti capaci quest’oggi di espugnare il difficile campo di Arezzo ribaltando con due mete nella prima parte del secondo tempo il 6 a 5 con cui si era chiusa la prima frazione, allungando sulle dirette avversarie per la corsa salvezza con l’undicesimo posto che ora dista 14 punti.

L’avvio è tutto di marca blu celeste ed è l’ala Letizia al settimo a depositare l’ovale in meta dopo una corsa solitaria di 80 metri scaturita da una mischia ordinata nei propri 22, ancora una volta l’indisciplina rischia però di vanificare il buon lavoro e nella prima frazione l’arbitro estrae due volte il cartellino giallo ai danni degli Amatori, prima a Ciasco e poco dopo ristabilita la parità numerica, a Bosco. I padroni di casa in superiorità accorciano così le distanze e a 5 minuti dalla fine della prima frazione si portano in vantaggio 6 a 5.

Anche la seconda parte del match è di marca blu celeste che in pochi minuti ribaltano la situazione segnando subito in avvio con Tolaini dopo un gran lavoro del pacchetto di mischia, cui replica dopo pochi minuti la seconda linea Rossi con un’azione in fotocopia per il 15 a 6 che chiuderà la partita.

Vasari Rugby Arezzo – Amatori Rugby Parma 6 – 15 (pt 6-5)

Marcatori: Pt. 7’ m Letizia, 13’cp Arezzo, 35’cp Arezzo; St. 43’m Tolaini, 52’m Rossi

Amatori Parma: Torri; Cantoni, Letizia, Balestrieri, Orsenigo; Mordacci, Torelli; Bosco (72’ Fawzi), Belli (60’ Zanacca), Ciasco (44’ Carra); Rossi, Andreozzi; Calì, Tolaini (60’ Saccò), Bertozzi. Non entrati: Faraj, Kouassi, Yankey. All.: Viappiani

Arbitro: Domenico Gargiulo (NA)

Ammoniti: 12’ Ciasco (Amatori); 23’ Bosco (Amatori)

Punti conquistati in classifica: Arezzo 0; Amatori Parma 4