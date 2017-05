Eccoci arrivati

all’atto finale della stagione, dopo il trionfo nella prima fase con la

conquista del Trofeo Degli Appennini under 16, seguito dal doppio confronto in

semifinale con l’impresa di domenica scorsa a Roma dove Granieri e compagni

hanno rimontato alla Capitolina 26 punti in poco più di 20 minuti centrando la

qualificazione alla finale scudetto, domenica a Calvisano l’Amatori Parma si

giocherà il titolo italiano affrontando i veneti del Petrarca Padova.

“Dopo

una stagione lunga, dura ma anche piena di emozioni, arriviamo a questa partita

consapevoli dei nostri mezzi e pronti per sfidare una delle Società più

vincenti e di tradizione del panorama italiano – dichiara l’allenatore

bluceleste Riccardo Piovan – I ragazzi dopo aver battuto in un combattutissimo

scontro di Semifinale i Campioni d’ Italia uscenti dell’ Unione Rugby

Capitolina, cercano a Calvisano quella ciliegina in un’annata sportiva già

indelebile per tutti noi ma che potrebbe diventare storica.

Il

popolo bluceleste è in fibrillazione e in centinaia si muoveranno da Parma alla

volta di Calvisano dove alle 16.30 di domenica, il direttore di gara Andrea

Piardi, coadiuvato dagli assistenti Gnecchi e D’Amico, darà il calcio d’inizio

alla gara per assegnare il Trofeo “Mario Lodigiani”.

I

biglietti per la partita saranno acquistabili ai botteghini del “Pata Stadium”

di Calvisano il giorno della gara, il costo del biglietto intero è di 5 €

mentre l’ingresso sarà gratuito fino agli under 18.

Probabile formazione:

Amatori Parma Rugby:

Abdelaziz; Pettenati, Conti, Grasso, Francesco fontana; Niko Quintavalla

(V.cap.), D’Apice; Granieri (Cap.), Balestrieri, Brando Quintavalla; Stasi,

Schianchi; Carpi, Matteo Fontana, Baga. A disposizione: Marinucci, Ruggiero,

Borghini, Mey, Colla, Sartori, Agnetti. All.: Riccardo Piovan, Antonio Grasso