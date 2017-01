Normal

Ritorna

a pieno ritmo l’attività dei blu celesti con l’Amatori Parma che nel prossimo fine settimana sarà

in campo con tutte le categorie divise tra la Cittadella del Rugby, Modena e

Colorno. I seniores saranno impegnati domenica a Collegarola mentre under 18 e

16 ospiteranno a Moletolo rispettivamente Medicei e Lyons Valnure. Ad

inaugurare però il fine settimana sarà l’under 14 impegnata sabato pomeriggio

nel derby con la Rugby Parma, infine il mini rugby sarà ospite domenica mattina

del Colorno per il concentramento regionale.

Serie B

Ostico impegno per i ragazzi

capitanati da Carra che nella prima giornata di ritorno faranno visita al

Modena Rugby 1965 quarto in classifica ma con l’obiettivo della conquista dei

play off distanti soli 3 punti. Differenti motivazioni per i blu celesti che

con la zona retrocessione a distanza di sicurezza scenderanno in campo senza

pressioni del risultato a tutti i costi. Date le ultime convincenti vittorie e

i continui progressi registrati soprattutto da mischia e nella gestione delle

fasi statiche, un risultato positivo è alla portata dei blu celesti a patto di

gestire in modo adeguato la disciplina evitando episodi come quelli dell’andata

quando i modenesi recuperarono lo svantaggio giocando in superiorità numerica

gran parte dell’incontro. Calcio d’inizio a Collegarola domenica alle 14.30

agli ordini del signor Francesco Paoletti.

Under 18

Scontro al vertice per i blu

celesti di Spocci e Mey che nella prima giornata di ritorno ospitano i Medicei,

franchigia toscana composta da Firenze 1931 e Cavalieri Prato, che seguono i

ducali in classifica a 6 punti ma in piena ripresa e con una striscia positiva

di 3 vittorie che li ha fatti risalire al secondo posto alle spalle proprio

degli Amatori. Amatori che arriva a questa gara in emergenza con l’infermeria affollata

e alcuni giocatori non al meglio dopo la gara di Modena ma nonostante tutto il

morale è alto e i blu celesti non si risparmieranno anche per vendicare la

sconfitta di misura dell’andata quando in terra toscana furono sconfitti con un

beffardo 27 a 26.

Under 16

Ultima di andata per l’under 16

guidata da Piovan e Grasso che a Moletolo riceveranno i piacentini del Lyons

Valnure. Calcio d’inizio domenica alle ore 11.00 con l’obiettivo per i blu

celesti dei 5 punti per mantenere così la testa della classifica.

Under 14

Ritorna in campo anche l’under 14

di Ruffolo e Appiani che sabato pomeriggio alle 16.00 ospiterà i cugini della

Rugby Parma

Minirugby

L’under 6 e due squadre per le

categorie under 8,10 e 12 saranno impegnate domenica mattina a partire dalle

ore 10 a Colorno dove, oltre ai padroni di casa, i blu celesti affronteranno

nel concentramento regionale Casalmaggiore, Viadana, Guastalla, Vignola e Rugby

Reggio.