Tutte impegnate domenica le squadre blucelesti che

scenderanno in campo nel fine settimana, i seniores ospitano Jesi nel

campionato di Serie B, scontro per il secondo posto sempre a Moletolo per

l’under 18 contro i Cavalieri Prato Sesto mentre la 16 andrà a Livorno contro

il Costa Toscana. A riposo under 14 e minirugby.

Serie BRitorna a giocare alla Cittadella dopo più di un mese

dall’ultima gara casalinga l’Amatori Parma che ospiterà tra le mura amiche il

Rugby Jesi 1970. Gara alla portata dei blucelesti soprattutto dopo le ultime

confortanti prove tra cui la vittoria sfumata nei minuti di recupero contro i

cugini della Rugby Parma ma il risultato non è affatto scontato con Carra e

compagni che ormai hanno un vantaggio rassicurante sulla zona calda del fondo

classifica mentre gli ospiti saliranno a Parma decisi a conquistare l’intera

posta in palio per allungare sulla zona retrocessione distante solo tre

lunghezze. Calcio d’inizio domenica

mattina alle 14.30 alla Cittadella del Rugby.

Under 18

Spareggio per il secondo posto domenica a Moletolo per i

ragazzi di Spocci e Mey che ospiteranno la franchigia toscana dei Cavalieri

Prato Sesto. Posta in palio altissima nella quinta giornata di ritorno con la

vincente che manterrà uno dei due posti che assicurano il passaggio alle fasi

nazionali del campionato oltre a continuare la ricorsa ai capoclassifica dei

Medicei per la vittoria del “Trofeo dell’Appennino”. Calcio d’inizio domenica

mattina alle 12.30 sul sintetico di Moletolo.

Under 16

Seconda trasferta consecutiva per l’Amatori Parma che, dopo

la vittoria con Perugia di domenica scorsa, sono chiamati ad un altro match

impegnativo contro la franchigia livornese del Costa Toscana, salita al secondo

posto dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Rugby Parma e immediato

inseguitore dei blu celesti che comandano la classifica con 6 punti di

vantaggio sui labronici. Calcio d’inizio domenica mattina alle ore 12.30 al

campo “Maneo” di via dei Pensieri a Livorno.