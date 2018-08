A poche settimane dall’avvio della nuova stagione sono stati definiti

gli staff tecnici dal minirugby ai seniores dell’Amatori Parma Rugby che

sotto la direzione di Achille Ruffolo confermano sostanzialmente la

struttura della scorsa stagione con alcuni ruoli potenziati.

Prima di svelare i componenti delle varie categorie è doveroso però

ringraziare chi per diversi motivi non allenerà nella prossima stagione,

Mauro Spocci che lascia la società bluceleste dopo tre stagioni tra

under 18 e 14, Kevin Tolaini che continuerà tuttavia a giocare tra i

seniores, le allenatrici Francesca Ferrari e Veronica Mori che lasciano

il minirugby dopo alcuni anni tra under 6, 8 e 10.

Con Roberto Viappiani direttore generale della società, come annunciato

guiderà la *prima squadra* Marco De Rossi assistito per la mischia da

Fabio Staibano con Andrea Mazza che curerà la preparazione fisico

atletica in campo, affiancato in palestra da Alessandro Maestri e Leo

Pinsone.

Invariato lo staff dell’*under 18* che la scorsa stagione ha sfiorato

l’accesso alla fase finale con Riccardo Piovan, Pablo Berardo e Antonio

Grasso, mentre Riaan Mey allenerà l’*under 16* insieme ai tecnici della

Rugby Parma seguendo in particolare la squadra che parteciperà al girone

regionale.

Sale in *under 14* Pietro Bastoni insieme ad Achille Ruffolo con il

giovane Michele Torelli, da poco promosso in prima squadra, che farà da

assistente mentre la preparazione fisico atletica sarà guidata dal

maestro di Judo Vincenzo Landi che già durante la scorsa stagione

svolgeva sedute specifiche con il minirugby.

Confermato lo staff dell’*under 12* con Luca Sartori, Pietro Degliantoni

ed Erika Cervara alla motricità, affiancati da Ulisse Appiani ed Alessio

Calì saliti dall’under 10.

*Under 10* che vede la conferma di Maurizio De Luca, affiancato da Mario

Gherri e Michele Carbognani promossi dall’under 8 mentre la motricità è

affidata a Greta Martinelli.

In *under 8* confermato per il secondo anno Riccardo Cantoni con Assane

lo che scende dalla 10 ed Alessandra Aversa che sale dall’under 6.

*Under 6* affidata a Sasha Shesternikova, aiutata da Roberta Losco e da

Micaela Stratulat.

Già detto dell’inizio degli allenamenti, i primi appuntamenti per i

blucelesti saranno con l’*open day* del 15 settembre a Moletolo che

proseguirà il 22 e 23 settembre nel parco cittadino della Cittadella.

