Cuore, determinazione e la capacità di non abbattersi anche quando tutto sembra finito, in queste poche parole si riassume l’impresa dell’under 16 che quest’oggi a Roma è riuscita a recuperare i punti necessari per raggiungere la finale del Trofeo “Mario Lodigiani” che domenica prossima assegnerà il titolo italiano di categoria.

Partita al cardiopalma quella di oggi con i padroni di casa dell’Unione Capitolina che partono subito all’attacco conquistando il pallone alla prima azione per la meta che annulla il vantaggio accumulato dell’andata. Pronta la reazione bluceleste che si riporta in attacco con un buon gioco offensivo multifase ma numerosi errori individuali per la pressione di dover recuperare non permettono ai ragazzi di Piovan e Grasso di segnare e anzi ne approfitta la Capitolina che in pochi minuti si porta sul 26 a 0 conquistando il bonus mete e chiudendo virtualmente il discorso qualificazione. I blucelesti non demordono e nel finale segnano la prima meta dell’incontro con Pettenati riacquistando morale per la seconda frazione.

Seconda frazione che si apre con un’altra meta dei padroni di casa e sul 33 a 5 sembra finita per i blucelesti incapaci di segnare nelle tante occasioni avute ma le due mete in successione di Niko Quintavalla e Matteo Fontana riaprono la partita con i capitolini incapaci di reagire. Negli ultimi 10 minuti del tempo regolamentare arrivano la meta del bonus offensivo di Brando Quintavalla e la meta della qualificazione del capitano Martin Granieri. Non è finita e i blucelesti continuano ad attaccare ed essere padroni del gioco andando in meta per la sesta volta con Stasi ma la stessa non viene convalidata dal giudice di gara e poco dopo arriva anche il cartellino giallo per Brando Quintavalla. Ultimi minuti incandescenti con l’Amatori costretto a difendersi in inferiorità numerica e la Capitolina a spingere con una mischia a favore a 5 metri dalla meta ma i blucelesti tengono e quando l’arbitro fischia la fine, dopo 11 minuti di recupero, è festa grande per i giocatori e per gli oltre 50 tifosi venuti da Parma e anche da Puglia e Campania.

33 a 31 il risultato per i padroni di casa ma in finale grazie alla vittoria 12 a 6 sulla Capitolina a Moletolo di una settimana fa va l’Amatori Parma che affronterà, in sede ancora da definire, il Petrarca Padova che ha sconfitto in semifinale il Rugby Viadana.