Weekend denso di appuntamenti quello bluceleste che vedrà l’Amatori

Parma Rugby impegnata, oltre che in campo con le varie under anche

nell’organizzazione sabato di due grandi eventi, la finale di Coppa

Italia tra Valorugby Emilia, in programma allo stadio Lanfranchi alle

16, e la tappa parmigiana di Rugby nei Parchi nella Cittadella, che

inizierà alle 15.00

**

*Il programma bluceleste del weekend*

*/Serie B/*

Ritorno a Moletolo per l’Arca Gualerzi Amatori che nella diciassettesima

giornata del campionato di Serie B ospiterà l’*Arieti Rugby Rieti*.

Rinfrancati dal ritorno alla vittoria di domenica scorsa alla “Barca”,

capitan Carra e compagni punteranno al massimo bottino per guadagnare

punti sul Modena sesto in graduatoria, atteso dalla difficile trasferta

di Livorno. Calcio d’inizio alle 15.30 alla “*Cittadella del Rugby*” con

la direzione arbitrale affidata al signor Leonardo Faggionato da Vicenza.

*/Under 18 elite/*

Ultimo impegno della stagione regolare per i ragazzi di Piovan e Berardo

e partita cruciale per decidere la griglia dei barrage di accesso al

girone finale in programma la settimana prossima. L’Italgomma

sull’ostico campo del “*Maneo*” si giocherà contro il *Livorno* il

secondo posto e il diritto a disputare il barrage in gara unica in casa.

Ai blucelesti basterà un punto per garantirsi matematicamente la seconda

posizione e affrontare così la Lazio il prossimo 7 aprile alla

Cittadella del Rugby. Discorso ancora aperto invece in caso di sconfitta

con uno scarto maggiore di 7 puntie contemporaneo sorpasso da parte dei

Cavalieri, arrivando terzi infatti il barrage si giocherà sicuramente a

Roma contro l’Unione Rugby Capitolina o la Roma Legio Invicta.

Niente calcoli comunque per staff tecnico e atleti che come in ogni

partita cercheranno la vittoria e il conseguente secondo posto finale.

Calcio d’inizio a Livorno alle 13.30

*/Under 14/*

Reduci dalle fatiche del SuperChallenge di Treviso, i ragazzi dello

Stark Amatori saranno di scena in via *Lago Verde* sabato pomeriggio

dalle 16.00 per un triangolare con*Rugby Parma* e *Noceto*.

*/Minirugby/*

Proseguono i tornei primaverili per i blucelesti che domenica saranno a

Noceto per il *Colla – De Sensi*. Prime partite dalle 9.00

*//*

*/Under 16 elite/*

L’under 16 della Rugby Parma in collaborazione con l’Amatori sarà

impegnata all’Acquacalda di *Siena* dove alle 11.00 affronteranno i

*Ghibellini*, partita valida per la quinta giornata di ritorno del

campionato elite.

*/Touch Rugby

/*

Ritornano in campo i nostri Barbones, impegnati a *Colorno* sabato

mattina dalle 10.00 con il *Torneo dei Ducati*