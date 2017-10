Derby emiliano per l’Amatori Parma che, galvanizzato dalla vittoria di domenica scorsa contro Civitavecchia, sarà impegnato questa domenica sul campo di Collegarola contro il Modena Rugby 1965 per la terza giornata del campionato nazionale di serie B. Al via anche i campionati under 16 e 18 elite con entrambe le compagini blucelesti impegnate a Moletolo mentre under 14 e minirugby osserveranno un turno di riposo.

Serie B

Rispetto all’ultima gara casalinga coach Viappiani sarà costretto a fare qualche cambio in prima linea e tra i trequarti causa alcune indisponibilità per infortunio, compensati però da alcuni importanti rientri come quelli di Tolaini e Visentin in prima linea a ridar fiato ai colleghi di reparto dove potrà essere all’occorrenza impiegato anche Ciasco, anche lui al rientro. In seconda linea ancora fuori Tommaso Rossi, infortunatosi a Pesaro nella prima gara di campionato. Qualche problema in più invece nella linea arretrata dove non saranno sicuramente della partita Balestrieri e Ciccarelli ma dove non mancano le alternative con il giovane Giacomo Bianconi pronto a fare l’esordio in bluceleste e il possibile impiego di Jack Fava al rientro dopo l’infortunio all’esordio a Pesaro.

Vecchia conoscenza delle ultime stagioni, il Modena si conferma squadra ostica soprattutto nel campo di casa, pochi cambi durante l’estate e quindi un gioco collaudato contro cui i blucelesti dovranno evitare disattenzioni e mantenersi disciplinati, in più i modenesi vengono dall’importante successo esterno sul difficile campo di Rieti di domenica scorsa dopo aver perso di poco all’esordio in casa contro la capolista Florentia. Calcio d’inizio domenica alle 15.30 a Collegarola sotto la direzione arbitrale affidata al signor Francesco Crepaldi di Milano.

Under 16 e 18 elite

Riprendono i campionati giovanili under 16 e 18 con entrambe le squadre blucelesti che disputeranno il campionato elite. L’under 16, affidata quest’anno a Riaan Mey e Antonio Grasso, esordirà domenica mattina alle 11.00 a Moletolo affrontando come lo scorso anno i cugini gialloblu della Rugby Parma mentre l’under 18 di Piovan e Berardo sfiderà alle 13.30, sempre nella cornice della Cittadella del Rugby, la franchigia livornese del Granducato.