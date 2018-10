Fine settimana di trasferte per il popolo bluceleste impegnato fuori casa con tutte le categorie ad eccezione della cadetta che farà il suo esordio in campionato domenica alla Cittadella del Rugby. Ancora una Toscana per l’Arca Gualerzi impegnata a Livorno mentre l’under 18 sarà impegnata nel derby cittadino in casa della Rugby Parma dove sabato mattina saranno impegnati anche i Barbones in un torneo di touch. Lo Stark under 14 giocherà nuovamente a Colorno, il minirugby andrà a Viadana per un torneo e scenderanno in campo per il debutto stagionale le ragazze impegnate nel bolognese in Coppa Italia. Una trasferta e una partita in casa infine per la mista Rugby Parma / Amatori con l’elite impegnata a Firenze a la regionale alla Cittadella del Rugby.

Serie B

Seconda trasferta in Toscana per Giacomo Torri e compagni, impegnati domenica al “Montano” di Livorno nella terza giornata del campionato di serie B. Partita difficile per i ragazzi di De rossi che dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Florentia per soli due punti sono chiamati ad una reazione contro un Livorno agguerrito che, partito con ambizioni di promozione, dopo due giornate ha raccolto un bonus difensivo dalle due sconfitte contro le quotate Romagna e Civitavecchia. Calcio d’inizio alle 14.30 con la direzione arbitrale del romano Fabio Taggi.

Serie C2

Risolti finalmente i problemi burocratici delle prime due giornate, debutta domenica alla Cittadella del Rugby la cadetta bluceleste che ospiterà i modenesi dell’Highlander Formigine. Calcio d’inizio alle 14.30

Under 18

Tempo di derby per l’under 18 targata Italgomma che domenica all’ora di pranzo affronterà in via Lago Verde i cugini della Rugby Parma nella quarta giornata del campionato elite di categoria. Calcio d’inizio alle 12.30

Under 16

Seconda trasferta consecutiva in toscana per l’elite di Rugby Parma / Amatori, impegnata domenica mattina alle 11.00 al “Padovani” contro il Firenze Rugby 1931 mentre alla stessa ora la squadra che partecipa al girone regionale affronterà i Lyons Piacenza.

Under 14

Ancora in campo a Colorno lo Stark che sabato pomeriggio ad una settimana di distanza ritorna al “Maini” dove alle 16.30 affronterà nuovamente la squadra locale.

Minirugby

Trasferta a Viadana per il minirugby bluceleste che domenica mattina dalle 9.30 sarà impegnato con una squadra per categoria al torneo “Zaffanella”.

Seniores Femminile

Esordio stagionale per le ragazze della nuova allenatrice Veronica Valesi, impegnate domenica mattina al “Bernardi” di Sant’Agata Bolognese per la seconda tappa del circuito regionale di Coppa Italia. Prime partite alle ore 10.00

Touch Rugby

Primi a scendere in campo tra i blucelesti saranno i nostri Barbones che sabato mattina con inizio alle 10.00 parteciperanno alla quarta edizione del memorial “Guido Sani” affrontando i padroni di casa dei Les Besiò, i colornesi Old Devils 1975, i piacentini dei Veterans Old Boys, Toca Gnint di Reggio Emilia, i Sancho Panza nocetani e la franchigia degli Zebroni.