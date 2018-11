Attività ancora ridotta a causa delle attività di selezione per i colori blucelesti nei fine settimana che vede impegnati solo la prima squadra, l’ under 14, il minirugby e la femminile.Ad aprire il weekend domani pomeriggio lo Stark under 14 in trasferta a Piacenza dove domenica mattina saranno di scena anche le Amatorigirls per la tappa regionale di Coppa Italia. Sempre domenica mattina il minirugby sarà in campo a Reggio e a chiudere il fine settimana sarà l’Arca gualerzi domenica quando alle 14.30 ospiterà il RenoRugby 1967

Serie B

Secondo impegno casalingo consecutivo per l’Arca Gualerzi che ospita sempre sul sintetico della Cittadella del Rugby i bolognesi del Reno Rugby 1967, terzultimi in classifica e ancora a secco di vittorie. Dopo 3 sconfitte consecutive tra cui l’ultima nella sfida casalinga contro la capolista Romagna, l’Arca Gualerzi è chiamata ad una reazione per ritrovare la vittoria che manca dall’esordio in campionato ad Arezzo. Fischio d’inizio agli ordini del signor Davor Vidackovic di Milano al consueto orario delle 14.30 di domenica.

Under 14

Dopo due fine settimana in cui come da programmazione del comitato regionale è scesa in campo una sola squadra, sabato pomeriggio lo Stark Amatori ritorna a schierare due squadre dando così spazio a tutti i disponibili della rosa. due partite entrambe contro i Lyons Piacenza alle 16.30 e alle 17.30 al centro sportivo “Guarnieri” di via Rigolli.

Femminile

Trasferta piacentina anche per la squadra femminile che domenica mattina prenderà parte al quarto turno della Coppa Italia regionale allo stadio “Beltrametti”, ospiti delle Pantere. Calcio d’inizio alle 10.00

Minirugby

Riprendono dopo un fine settimana di pausa i concentramenti del minirugby, ospiti domenica mattina dalle ore 10 del Valorugby Emilia. L’Amatori Parma schiererà al Crocetta Canalina una under 6, 8 e 12 e due under 10.