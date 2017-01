Anno nuovo sito nuovo, l’Amatori Parma Rugby rinnova la propria presenza sul web nell’ottica di una maggiore accessibilità, velocità e compatibilità sui dispositivi mobili di ultima generazione. Attraverso l’utilizzo di software open – source e soluzioni innovative e di semplice utilizzo, i nostri utenti potranno accedere e condividere più facilmente le notizie, gli appuntamenti e i risultati delle squadre seguite.

Tante le novità che progressivamente saranno disponibili sul nuovo sito, dalle gallerie fotografiche di partite ed eventi dall’under 6 alla prima squadra, risultati dei campionati a cui partecipa la società blu celeste, collegamenti con il nostro canale you tube e gli altri social ma ancora più importante la possibilità per i nostri tanti tifosi e appassionati di iscriversi alla nostra nuova newsletter per essere sempre aggiornati direttamente sulla vostra e-mail.

La realizzazione del progetto è stata affidata a Edirinnova, già società editrice di SportParma e SportEmilia, media company con esperienza ultradecennale nei nuovi media e nei social che attraverso il proprio network specializzato nello sport offrirà inoltre visibilità al nuovo sito.