Si è svolta questo pomeriggio la presentazione del Memorial

Amatori, torneo nato nel 1989 che nel prossimo fine settimana dell’otto e nove

aprile celebrerà la ventinovesima edizione, divenuto negli anni un torneo di

primo piano e i tra i più affermati nel panorama del minirugby italiano. Nella

due giorni del torneo migliaia di bambini e ragazzi dall’under 6 alla 14

provenienti da tutta la penisola, nel prossimo fine settimana dell’otto e nove

aprile si daranno battaglia correndo dietro un pallone ovale.

Ad aprire la conferenza il consigliere dell’Amatori Parma Luciano

Trombini che ha portato i saluti del Presidente Andrea Bandini

assente per impegni di lavoro, ringraziando i numerosi sponsor “che ogni anno

non mancano di fornire il necessario sostegno economico senza il quale non

sarebbe possibile realizzare un evento di così grandi dimensioni”.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale è

intervenuto l’assessore allo sport Giovanni Marani che confermando la presenza domenica

al torneo per le premiazioni, ha ribadito il legame che lega il rugby e il

Memorial Amatori alla città di Parma, rimarcando anche l’indotto che genera per

le strutture turistiche e ricettive.

È stato poi il turno del Director of Rugby dell’Amatori

Parma e nell’occasione direttore tecnico del Torneo Riaan Mey che ha

ringraziato le società che saranno presenti augurando a tutti di “passare due

giorni di sano sport e divertimento giocando con impegno, dedizione e spirito

di squadra senza dimenticare l’amicizia e il rispetto delle regole e dell’avversario”.

Sono intervenuti inoltre Alceste Avanzini di Vibu sponsor

storico di Amatori, Veronica Corchia di Conad Centro Nord main sponsor del

torneo insieme a Corepla; Per il volontariato erano presenti rappresentanti

della Croce Rossa che assicurerà l’assistenza sanitaria con il centro mobile di

pronto soccorso e Sara Vasè dell’associazione Portos che come ogni anno darà un

prezioso aiuto alla logistica insieme agli oltre 200 volontari e alla

Protezione Civile.

Invariata anche in questa edizione la formula del torneo che

vedrà circa 2200 giocatori di 36 società diverse invadere Moletolo oltre a

circa 5000 persone tra familiari, collaboratori e tifosi, affollare i campi

della Cittadella del Rugby per il torneo che vuole ricordare senza distinzioni

tutti gli amici della società blu celeste che ci hanno lasciati negli oltre 45

anni di storia dell’Amatori Parma Rugby.

29° “MEMORIAL “ AMATORI – I NUMERI

24 i campi da gioco nella giornata di

domenica, oltre allo stadio “Lanfranchi” per le finali

2200 bambini dai 5 ai 14 anni

308 tra allenatori e accompagnatori

5000 circa tra

familiari e amici che riempiranno Moletolo nella due giorni del torneo

3000 i pasti serviti tra sabato e

domenica

200 circa i volontari impegnati nel fine

settimana

36 società provenienti da 11 regioni dal Friuli Venezia Giulia

alla Campania, Amatori Napoli e Partenope Rugby le squadre più lontane

154 le squadre in campo nei due giorni

di gare

416 le partite totali comprese le finali

Le società partecipanti: Amatori Parma, Lyons Amaranto, Pellerossa Noceto, ASR

Milano, Cus Genova, Biella 1977, Varese, Experience School L’Aquila, Parco

Sempione, Rugby Parma F.C. 1931, Amatori Napoli, Cernusco, Terni, Modena 1965,

Cus Torino, Nuova Tor Tre Teste, S.S. Lazio 1927, Gispi Prato, Cus Milano,

Province dell’Ovest, Partenope, Fiamme Oro, Cus Pavia, Benetton Treviso, Union

Viterbo, L’Aquila, Etruschi Livorno, Villa Pamphili, Udine, Frassinelle, Geas

Sesto, VII° Rugby Torino, Fiumicino, Velate, Livorno, Rugby Roma