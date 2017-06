Normal

In una Club

House affollata come non si vedeva da tempo è stato presentato ieri pomeriggio

l’intero staff tecnico per la prossima stagione dall’under 6 arrivando fino

alla prima squadra. Tante le novità a partire da Achille Ruffolo che, forte

della sua esperienza di tecnico federale degli ultimi anni, assumerà il ruolo

di direttore tecnico della società, passando al potenziamento degli allenatori

presenti in tutte le categoria e alla presenza dell’attività motoria in

particolare nel minirugby, alla formazione interna dei tecnici per arrivare ad

un progetto pluriennale puntando in futuro anche sul rugby femminile.

Proprio settore

femminile e la formazione interna dei tecnici sono punti su cui Achille punta

molto e infatti dalla prossima stagione “ogni

categoria vedrà numerosi giocatori della prima squadra ed ex giocatori che affiancare

gli allenatori responsabili per assicurare un domani il ricambio generazionale”.

In una squadra come l’Amatori che ha avuto sempre numerose giocatrici tra cui l’azzurra

Michela Sillari neo campione d’Inghilterra con le Aylesford Bulls Ladies, “occorre lavorare per non disperdere l’importante

patrimonio e per questo a medio termine – continua Achille Ruffolo – si

cercherà di creare anche il settore femminile”.

Per il

presidente Andrea Bandini “dopo anni

difficili e mille difficoltà, l’Amatori è viva come dimostra la numerosa

partecipazione di giocatori e tifosi di ieri e di oggi presenti per la

riapertura della club house e questo è per noi uno stimolo a migliorarci nel

futuro tenendo sempre presenti i principi fondatori della società”.

Confermato

alla guida della prima squadra Roberto Viappiani, dopo il secondo posto in Italia

con l’under 16 Riccardo Piovan allenerà l’under 18 mentre la bandiera

bluceleste Riaan Mey ritornerà a dare un importante contributo in campo

allenando l’under 16 che parteciperà al campionato elite. Nel minirugby i

responsabili di categoria saranno Mauro Spocci per l’under 14, Pietro Bastoni

nella 12, Maurizio De Luca in under 10 mentre nell’under 8 riprende dopo un

anno di attività Kabira Ouarrak a sostituire Helene Mey che smette per impegni

familiari e cui vanno i ringraziamenti della società e dei tanti genitori e

bambini che in questi anni hanno apprezzato le sue doti e la sua professionalità.

Chiude Veronica Mori ad occuparsi dell’under 6.