Riparte dopo la sosta natalizia il campionato di serie B con i blu celesti che ospitano alla Cittadella del Rugby il Romagna RFC per la penultima giornata del girone di andata, inaugurando un mese di fuoco senza soste fino a febbraio.

Obiettivi opposti per le due squadre, i romagnoli arrivano a Parma cercando i 5 punti per non perdere terreno dalla zona play off distante 7 lunghezze mentre gli uomini di Viappiani devono guardarsi alle spalle con la zona retrocessione a soli 5 punti e il pericoloso scontro con l’Arezzo in terra toscana tra una settimana.

Il morale è alto in casa blu celeste con Carra e compagni che hanno lavorato duramente durante le festività su collettivo e soprattutto sulla disciplina che lo scorso anno nella prima fase proprio contro i galletti romagnoli aveva in gran parte contribuito alla doppia sconfitta di misura sia all’andata che al ritorno. La speranza però è di ripetere le due belle gare della seconda fase nella passata stagione dove l’Amatori aveva vinto meritatamente due match giocati ad alto livello da tutte le due squadre. Calcio d’inizio domani pomeriggio a Moletolo alle 14.30 agli ordini dell’arbitro, signor Leonardo Faggionato.