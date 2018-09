Vuoi provare a giocare a rugby, rincorrere un pallone, raccoglierlo e volare verso la meta? Calciare l’ovale in mezzo ai pali? Nessun problema, metti indossa maglia, scarpette e pantaloncini e vieni a trovarci alla Cittadella del Rugby di Moletolo, al resto ci pensiamo noi!

L’Amatori Parma Rugby si apre alla Città di Parma e sabato pomeriggio è pronta ad accogliere chiunque, dai bambini e bambine dai 4 ai 13 anni e fino alle ragazze per la nostra squadra femminile, voglia passare qualche ora insieme ai nostri educatori per una prova gratuita del gioco del Rugby nei nostri campi di Moletolo per un pomeriggio di divertimento tra corse, mete, placcaggi e passaggi.

Ti aspettiamo all’interno della Cittadella del Rugby di Moletolo in via San Leonardo 110/A sabato 15 settembre dalle 17.00 fino a sera.

Per informazioni sull’Open Day chiama in segreteria 0521 798107 o scrivi una e-mail a segreteria@amatoriparmarugby.it mailto:segreteria@amatoriparmarugby.it