Esordio amaro per l’Amatori Parma che all’esordio in campionato esce sconfitto a testa alta dal Pesaro che al “Toti Patrignani” ha la meglio sui blucelesti con il punteggio di 23 a 7.

Nonostante il divario di 16 punti buona comunque la prestazione dei ragazzi di Viappiani che non sfigurano contro una delle sicure protagoniste del campionato e che grazie proprio alla difesa della linea arretrata dell’Amatori non riesce a segnare la meta del bonus offensivo.

L’inizio è in discesa per l’Amatori, a segno dopo 8 minuti di gioco con Visentin che schiaccia oltre la linea finalizzando una maul a seguito di una touche ma la reazione dei padroni di casa è immediata con i giallorossi che ribaltano il risultato con una meta trasformata e due calci di punizione chiudendo il parziale della prima frazione in vantaggio 11 a 7. Nella ripresa Pesaro prende il largo segnando altre due mete sfruttando al meglio il maggior peso e la velocità della propria linea arretrata che sorprende la retroguardia bluceleste, senza però riuscire a segnare la quarta meta.

Prossimo appuntamento dei blucelesti domenica prossima quando nell’esordio casalingo arriverà a Moletolo il Civitavecchia R. Centumcellae, protagonista quest’oggi di una sofferta vittoria davanti al proprio pubblico per 37 a 32 contro il Romagna RFC.

Rugby Pesaro – Amatori Parma Rugby 23 – 7 (Pt 11-7)

Marcatori Amatori Parma: Pt. 8’m Visentin tr Fava

Amatori Parma Rugby: Orsenigo; Cantoni (73’ D. Dodi), G. Torri, Balestrieri, Maghenzani; Fava (54’ Carra), Torelli (73’ Mordacci); Contini, Andreozzi (Cap.) Ciasco (57’ Scarica); Corradi (50’ Belli), Rossi (63’ Gatti); Bertozzi, Tolaini, Visentin (63’ Calì) All: Viappiani

Arbitro: Francesco Di Febo (AQ)

Ammonito: 44’ Rossi (Amatori)

Punti conquistati in classifica: Pesaro 4; Amatori Parma 0

