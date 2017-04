Normal

0

14

false

false

false

IT

X-NONE

X-NONE

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:”Tabella normale”;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:””;

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin-top:0cm;

mso-para-margin-right:0cm;

mso-para-margin-bottom:10.0pt;

mso-para-margin-left:0cm;

line-height:115%;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt;

font-family:”Calibri”,”sans-serif”;

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Calibri;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;

mso-bidi-theme-font:minor-bidi;

mso-fareast-language:EN-US;}

Attività ridotta per i colori

blucelesti nel fine settimana dove scenderanno in campo prima squadra, in

trasferta a Cesena, e il minirugby che parteciperà al torneo di Padova, mentre

numerosi saranno i giocatori che rappresenteranno l’Amatori Parma nelle varie

selezioni under 14 e 16 impegnate tra Italia e Francia.

Serie B

Ultima trasferta di campionato

per i ragazzi di Viappiani che faranno visita a Cesena al Romagna RFC, squadra

che precede i blucelesti in classifica con un vantaggio di 9 punti ma che

all’andata a Moletolo cadde a sorpresa con un rotondo 30 a 5 per l’Amatori

Parma. Calcio d’inizio domenica alle 15.30 sotto la direzione del signor

Lamberto Riccetti di Livorno

Minirugby

Come ogni anno, tutte le under del

minirugby dall’under 6 alla 12 parteciperanno lunedì primo maggio con una

squadra per categoria al torneo “Bottacin”, organizzato dagli amici del

Petrarca Padova sugli impianti della Guizza e giunto quest’anno alla

trentaseiesima edizione.

Under

16

Terminato il campionato con il trionfo

bluceleste nel Trofeo dell’Appennino e in attesa della semifinale scudetto

contro la Capitolina, 15 giocatori dell’Amatori Parma under 16 saranno

impegnati in Francia con una selezione tra i centri di formazione di Parma e

Livorno per affrontare in un doppio confronto l’Argeles Rugby

Under

14

A riposo l’under 14 ma impegni per Mattia Corradi e Mattia

Jimenez che il 1° maggio rappresenteranno l’Amatori Parma nella selezione che

parteciperà a Piacenza al “Memorial Rossi Dadati”.