Con il consueto successo di pubblico e la tribuna dello

stadio Lanfranchi affollata da oltre 2500 spettatori per le finali, si è

conclusa la ventinovesima edizione del Memorial Amatori, tradizionale torneo

dell’Amatori Parma. Due giorni di rugby, divertimento e passione alla

Cittadella del Rugby, sicuramente il tutto favorito da due belle giornate

primaverili e soprattutto dai tanti volontari che hanno reso più semplice lo

svolgimento del torneo, parliamo di volontari ai bar, viabilità, giudici di

campo, ma anche della Protezione Civile che insieme ai genitori e all’associazione

Portos ha assicurato gli oltre tremila pasti per gli atleti o alla Croce Rossa

che ha impiantato alla cittadella del Rugby il suo Servizio Mobile di Pronto

Soccorso.

Dopo le eliminatorie dell’under 14 di sabato sera, con tutte

le squadre a vedere la vittoria delle Zebre contro i gallesi dei Dragons, nella

giornata di domenica sono scese in campo tutte le alte categorie dall’under 6

alla 12 e i più grandi a disputarte ognuna la propria finale sul terreno dello

stadio Lanfranchi.

Nel pomeriggio si inizia con tutti i giocatori dell’under 6,

premiati da Oliviero Fabiani delle Zebre Rugby, che hanno ricevuto ciascuno una

statuetta celebrativa del torneo donata dallo sponsor Rolly. A seguire le

finali dell’under 14 con La Rugby Parma che batte i padroni di casa degli

Amatori mentre il Velate vince la finalina per il terzo posto. Nell’under 8

vittoria ex aequo per Gispi Prato e As Rugby Milano e la Benetton Treviso sul

gradino più basso del podio, Benetton che viene sconfitta di misura nella

finale under 10 dagli aquilani dell’Experience School e terzo posto per il

Rugby Fiumicino. Ultima finale di giornata per l’under 12 con il Modena Rugby

che sconfigge il Cus Milano mentre l’Amatori Parma vince alla golden meta la

finalina del terzo posto con il Rugby Livorno.

Terminate le finali è il momento delle premiazioni, il

Trofeo Conad under 8 con il primo premio consegnato da Veronica Corchia

direttore marketing di Conad Centro Nord mentre secondo e terzo classificato,

in memoria di Nando Barbacini, sono stati premiati dalla moglie Daniela e dalla

figlia Gloria. Un altro direttore marketing a premiare per l’under 12 con

Massimo Di Molfetta di Corepla a consegnare il primo premio con il secondo e

terzo consegnati da Vania Bianchi, figlia di Angelo. I padroni di casa dell’Amatori

under 12 ricevono il premio per il terzo posto da Maria Tanzi, sorella di Paolo

Tanzi mentre la coppa Vibu è consegnata dal presidente Alceste Avanzini. Chiude

l’under 14 con il trofeo Rolly consegnato dal consigliere regionale dell’Emilia

Romagna Barbara Lori che consegna anche gli altri premi, il “Memorial” Ciga al

Gispi Prato che ottiene il miglior piazzamento complessivo tra le categorie 8,

10 e 12, Gispi Prato che riceve anche il premio fair play per aver “ceduto” la

vittoria under 8 all’AS Rugby Milano dopo che il confronto sul campo si era

chiuso in parità. Ultimo premio di giornata, unico individuale, a Giacomo

Rabaglia della Rugby Parma come miglior giocatore dell’under 14.

Anche questo torneo va in archivio con il solito successo e la

società desidera ringraziare tutti, dalle società, ai numerosi tifosi, agli

sponsor fino ai tanti volontari. Arrivederci al 2018 per la trentesima

edizione.