È tutto pronto in casa Amatori per il weekend più intenso della stagione, tutti in campo infatti i blucelesti dall’under 6 alla prima squadra e alla femminile male attenzioni sono tutte rivolte al Memorial Amatori, che quest’anno compie trentanni e che tra domani e domenica porterà alla Cittadella del Rugby oltre 2200 piccoli rugbisti in erba a sfidarsi su ogni pezzo verde di Moletolo trasformato per l’occasione in tanti campi da rugby con oltre 5000 le presenze previste tra tifosi al seguito delle squadre provenienti da tutta Italia e anche dall’Irlanda per tifare i piccoli under 12 dell’Old Wesley. Per svolgere al meglio il torneo le under 16 e 18 anticiperanno le loro gare interne mentre la prima squadra posticiperà di qualche ora la gara contro Bologna prevista per domenica prossima

Arca Gualerzi Amatori Serie B

A chiudere il fine settimana dei blucelesti saranno i seniores dell’Arca Gualerzi, in campo alle 17.00 contro il Rugby Bologna 1928 nel primo degli ultimi 6 incontri in 6 settimane per il finale del campionato. Gara impegnativa con i felsinei quarti in classifica che nutrono ancora speranze di raggiungere i play off distanti 10 punti, obiettivo non impossibile dovendo giocare i due scontri diretti contro Medicei e Livorno. Bologna agguerrito e forte del miglior attacco del campionato quindi quello che Andreozzi e compagni affronteranno domenica mentre coach Viappiani dovrà inventarsi ancora una volta la formazione a causa dei numerosi infortuni alla cui lista si è aggiunto Ciccarelli con uno strappo muscolare nella gara contro Livorno. La gara, come anche la successiva casalinga contro l’Arezzo del 22 aprile, si giocherà al Crocetta Canalina di Reggio Emilia a causa della squalifica per due giornate del campo di casa degli Amatori e sarà arbitrata da Barbara Guastini di Prato. Calcio d’inizio alle 17.00

Italgomma Amatori under 18

Anticipo a questa sera per l’Italgomma under 18 che affronterà il Rugby Reggio nella penultima stagione regolare con i blucelesti già qualificati al barrage che tuttavia cercheranno i 5 punti tentando l’assalto al secondo posto che garantirà di giocare lo spareggio per i gironi finali in casa. Calcio d’inizio alle 19.00 sul campo di Moletolo.

VIBU Amatori under 16

In contemporanea all’under 18 scenderanno in campo a Moletolo i blucelesti della VIBU under 16 sempre contro il Rugby Reggio con la garà che però si disputerà sul campo sintetico della Cittadella del Rugby.

Seniores femminile

Uniche a giocare in trasferta questo fine settimana le ragazze della seniores femminile che domenica mattina dalle 10 saranno impegnate a Rivabella in provincia di Rimini per l’ottava tappa del girone regionale della Coppa Italia. Per l’occasione coach Francesco Messori porterà 3 ragazze dell’under 16 arruolabili anche per le seniores.