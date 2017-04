Normal

Inizierà questa sera il lungo

weekend dei blucelesti con l’under 16 di Piovan e Grasso che a Piacenza contro

i Lyons Valnure cercherà la vittoria per conquistare il campionato e quindi il

Trofeo degli Appennini; con minirugby e under 14 a riposo, saranno under 18 e

prima squadra che chiuderanno il fine settimana bluceleste ospitando alla

Cittadella del Rugby rispettivamente Modena Rugby 1965 e Union Rugby Viterbo.

Serie B

Ritornano in campo dopo la pausa

pasquale i seniores di Roberto Viappiani che ospitano alla Cittadella del Rugby

l’Union Rugby Viterbo, ultimo in classifica ma ancora in corsa per la salvezza distante

solo 4 punti. Nonostante il divario in classifica tra le due squadre, partita difficile

e da non sottovalutare per i blucelesti contro i laziali che cercheranno la

vittoria con bonus approfittando delle difficili gare dei diretti concorrenti

alla salvezza che giocheranno contro la prima e terza in classifica. Calcio d’inizio

domenica alle 15.30 a Moletolo sotto la direzione del signor Federico Vedovelli

di Sondrio.

Under

18

Ultima di campionato per i ragazzi di

Spocci e Mey che ospiteranno domenica all’ora di pranzo il Modena Rugby 1965. I

blucelesti occupano attualmente il quinto posto in classifica ma con una

vittoria sui modenesi potrebbero raggiungere la quarta posizione approfittando

dello scontro di Livorno tra Costa Toscana e Perugia, rispettivamente terzi e

quarti. Appuntamento quindi a Moletolo alle 12.30 e poi tutti al Bangmaker3six9

per il terzo tempo finale.

Under

16

Ultima gara di campionato per l’under

16 che questa affronterà in anticipo a Piacenza la gara più difficile della

stagione, 4 punti infatti separano Martin e compagni dalla vittoria del Trofeo

degli Appennini, uno dei 4 trofei territoriali del campionato nazionale under

16 elite, la cui vincitrice accederà alle semifinali per la vittoria del titolo

italiano. Obbligo di vittoria quindi per i blu celesti che scenderanno in campo

questa sera alle 19.00 al “Gigi Savoia” di Piacenza.