Vittoria e bonus offensivo ma non

senza fatica per i seniores che nel campionato di serie B sconfiggono Jesi

portandosi al settimo posto in classifica a spese del Florentia. Partita costellata

da numerosi errori in fase di trasmissione del pallone e numerosi errori nel

lancio delle touche anche a causa del vento che ha condizionato tutta la gara.

I blucelesti non ripetono l’ottima

prova del derby con la Rugby Parma e giocano una gara discontinua, subendo già

in avvio la meta degli ospiti saliti a Parma con più motivazioni alla ricerca

di punti salvezza. La reazione di Carra e compagni è però immediata e in un

quarto d’ora ribaltano la situazione con tre belle mete di Pietroni, Rossi e

Faraj. Gli ospiti però approfittano della netta superiorità in mischia ordinata

e poco dopo la metà della prima frazione riaprono la partita grazie ad una giusta

meta tecnica concessa dall’arbitro e allo scadere pareggiano trasformando il

calcio di punizione.

Nella ripresa coach Viappiani

sostituisce la coppia di piloni facendo entrare Bertozzi e Calì e lo scontro in

ordinata si fa più equilibrato ma è Jesi a fare il gioco nonostante giochi i

primi 10 minuti in inferiorità numerica per il giallo all’ala Marinelli a causa

di un placcaggio alto. A metà della seconda frazione arriva la meta del bonus

da parte del capitano Carra che trasforma portando il punteggio sul 24 a 17. Negli

ultimi 20 minuti di gioco la partita è abbastanza equilibrata con gli ospiti

che provano ad attaccare scontrandosi contro la retroguardia bluceleste e gli Amatori

che provano a chiudere la partita ma commettono numerosi errori in fase di

trasmissione del pallone.

Amatori Parma – Rugby Jesi 1970 24 – 17

(pt 17 – 17)

Marcatori: Pt. 3’m Jesi tr Feliciani, 5’m Pietroni, 16’m

Rossi, 19’m Faraj tr Carra, 25’m tecnica Jesi tr Feliciani, 40’cp Feliciani;

st. 62’m Carra tr Carra

Amatori Parma: Orsenigo; Pietroni, Letizia, Carra (Cap), Faraj;

Mordacci, Torelli; Ciasco (70’ Belli),Chiesi (61’ Dallatomasina), Andreozzi; Rossi,

Zanacca; Fawzi (41’ Calì), Saccò (61’ Gatti), Visentin (41’ Bertozzi). Non

entrati: Corradi, Torri. All. Viappiani.

Rugby Jesi 1970: Pulita;

Marinelli (56’ Pierpaoli), Ramazzotti (68’ Renzi), Piccinini (71’ Pesarini),

Velaj; Feliciani, Scaloni; Loccioni, Filipponi, Amendola ( 80’ Santolini);

Compagnucci, Albani; Santoni, Liberatore, Bruciaferri (48’ Riccobono). Non entrati: Riccobono, De Pascale. All.:

Paradisi

Arbitro: Paolo Acciari (PG)

Ammoniti: 42’ Marinelli (Jesi)

Punti conquistati in classifica: Amatori Parma 5; Rugby Jesi 1