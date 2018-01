Primi appuntamenti del 2018 per l’Amatori Parma Rugby che ritorna in campo dopo la pausa natalizia con tre importanti impegni, un doppio derby in via Lago Verde per la prima squadra e l’under 16 ed uno scontro d’alta classifica per l’under 18 che va a far visita al Granducato secondo in graduatoria. in campo anche l’under 16 femminile a Colorno per la tappa del campionato regionale.

Arca Gualerzi Amatori Serie B

Non sarà il palcoscenico dello stadio “Lanfranchi”, non si lotterà per la conquista dei play off scudetto del vecchio super 10, il massimo campionato italiano, ma la sfida di domenica prossima rimane sempre la più attesa e capace di attirare tanti spettatori da far invidia alle più quotate squadre nazionali. Stiamo parlando del derby tra l’Arca Gualerzi Amatori e la Rugby Parma che andrà di scena domenica prossima al “Giuseppe Banchini” di via Lago Verde casa dei gialloblu.

Appuntamento cui Andreozzi e compagni arrivano con una serie di ottime prestazioni contro avversari quotati e la spettacolare rimonta nel recupero e in inferiorità numerica nell’ultima gara di campionato contro il Romagna che è valsa il terzo posto in classifica e la prossima gara sarà la prima di quattro appuntamenti al termine dei quali si definiranno gli obiettivi stagionali dell’Arca Gualerzi che dopo la Rugby Parma affronterà in successione i Medicei e il Pesaro capoclassifica a Moletolo e la difficile trasferta di Civitavecchia.

Ancora qualche incertezza da parte di coach Viappiani nella scelta del 15 titolare a causa dei noti infortuni delle ultime settimane ma comunque tanto ottimismo nell’affrontare “una squadra, quella gialloblu, che nonostante qualche battuta d’arresto in trasferta rimane sempre tra le principali candidate alla promozione e che tra le mura amiche da il meglio di se dove nelle ultime stagioni solo la capolista Pesaro è riuscita ad espugnare via Lago Verde”.

La necessità di risalire dalla sesta posizione, la possibilità di guadagnare qualche posizione approfittando dello scontro tra Bologna e Medicei e il fascino del derby oltre alla disputa dell’incontro sul campo di casa saranno l’arma in più della Rugby Parma, composta da un giusto mix di giocatori esperti di categorie superiori e giovani ma affermati come l’apertura modenese Davide Righi Riva ma con un curriculum sportivo di tutto rispetto.

Appuntamento quindi domenica pomeriggio alle 14.30 al “Giuseppe Banchini” di via Lago Verde per i fischio d’inizio dell’arbitro signor Lorenzo Bruno da Udine.

Italgomma Amatori under 18

Prima giornata di ritorno e subito un’ostica trasferta per i blucelesti che domenica alle 13.00 sfideranno a Livorno la corazzata Granducato, unica squadra del campionato ad aver superato il muro dei 300 punti segnati e secondo in classifica a 2 punti dall’Italgomma.

VIBU Amatori under 16

Derby anche per l’under 16 targata VIBU che sarà impegnata domenica mattina in via Lago Verde contro la Rugby Parma. Morale alto in casa Amatori con i ragazzi rinfrancati dalla vittoria casalinga con il Bologna che è valsa il primo bonus offensivo stagionale ma i gialloblu padroni di casa saranno decisi a vendicare la sconfitta dell’andata quando i blucelesti , avanti nel punteggio per gran parte del match, si imposero a Moletolo con una meta allo scadere annullando la rimonta dei padroni di casa. Calcio d’inizio alle 11.00 sui campi di via Lago Verde.

Amatori under 16 femminile

Ritorno in campo per la bluceleste femminile impegnata domenica mattina a Colorno per la sesta tappa del campionato regionale. Calcio d’inizio alle 10.00