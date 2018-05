Nulla da fare per l’Arca Gualerzi che nell’ultima giornata di campionato subisce una pesante sconfitta contro la corazzata de I Medicei, squadra cadetta del Toscana Aeroporti che milita nel massimo campionato italiano.

Già in formazione rimaneggiata a causa della lunga lista di infortunati, l’Arca Gualerzi ha dovuto rinunciare prima della partita anche all’ala Cantoni a causa di un lutto familiare con Viappiani che ha dovuto così inserire nella linea arretrata la terza linea Ciasco. 69 a 21 il finale con i padroni di casa che ottengono il bonus offensivo già dopo 17 minuti con la quarta meta mentre per i blucelesti nel finale della prima frazione arrivano due mete in 5 minuti con il giovane Torelli e allo scadere su rolling maul. Con il punteggio ormai acquisito e i padroni di casa con ormai in tasca il primo posto matematico per differenza punti sul Pesaro, cala il ritmo di gioco ma nonostante ciò I Medicei vanno a segno altre 3 volte contro una sola segnatura bluceleste.

Toscana Aeroporti I Medicei Cadetti – Arca Gualerzi Amatori Parma 69 – 21 (Pt 50-14)

Marcatori: Pt. 2’m D’Andrea, 5’m D’Andrea tr Petrangeli, 10’m Reale tr Petrangeli, 17’m Meyer tr Petrangeli, 21’m D’Andrea, 23’m D’Aliesio tr Petrangeli, 26’m Guariento, 30’m Elegi tr Petrangeli, 35’m Torelli tr Bianconi, 40’m mischia Amatori tr Bianconi; St. 48’m Elegi tr Petrangeli, 60’m Balestrieri tr Bianconi, 67’m Reale, 76’m Cesareo tr Reale.

Toscana Aeroporti I Medicei Cadetti: Logi; D’Aliesio, D’Andrea (45’ Gaito), Petrangeli (50’ Bartoli), Guariento Lu.; Reale, Elegi; Meyer, Di Donna, Michelagnoli; Massimo (45’ Ferrami), Biagini (45’ Guariento Lo.); Piccioli (42’ Gambineri), Fanelli (38’ Bartolini), Manigrasso (c) (42’ Cesareo). All.: Lo Valvo

Arca Gualerzi Amatori Parma Rugby: Giampellegrini; Ciasco, Bianconi, Carra (c), Fontana; Torri, Torelli; Balestrieri (64’ Staibano), Ciusa, Belli; Rossi, Scarica; Calì, Gatti, Amin. Non entrati: Minelle, Gaibazzi. All.: Viappiani

Arbitro: Antonio Nobile (Fr)

Calciatori: Petrangeli (I Medicei Cadetti) 6/9; Bianconi (Amatori Parma) 3/3; Reale (I Medicei) 1/2.

Note: giornata calda, campo in ottime condizioni, spettatori 850.

Punti conquistati in classifica: Toscana Aeroporti I Medicei Cadetti 5; Amatori Parma 0