Arca Gualerzi da record questo pomeriggio alla “Cittadella del Rugby” di Parma che oltrepassa quota 100 punti in una singola partita vincendo con il punteggio di 125 punti a 5 sul Vasari Arezzo.

19 le mete segnate conMihai Cijusugli scudi autore di 4 segnature,seguito dal giovane Riccardo Spagnoli che all’esordio stagionale non tradisce le attese varcando la linea in 3 occasioni come il veterano Guido Dondi. Altro esordio fortunato per Francesco Palomba a quota due come Mario Gherri, oggi alla prima da titolare, e Armantini. Completano il tabellino l’esperto Carra, Sandri Tonelli, Guidi e Orsenigocon una meta a testa mentre gli ospiti marcano la meta della bandiera allo scadere con Giusti.

Da segnalare l’ottima prestazione di capitanGiacomo Torriche ha trasformato 10 mete su 11 tentativi tutti con drop anche da posizione angolata.

Adesso 3 settimane di sosta per l’Arca Gualerzi con gli uomini diDe Rossiattesi il 17 febbraio dalla trasferta in Toscana contro ilFlorentia.

Il tabellino

Arca Gualerzi Amatori – Vasari Rugby Arezzo125–5(Pt68–0)

Marcatori: Pt1’m Gherri tr Torri, 3’m Spagnoli tr Torri, 8’m Palomba, 13’m Carra tr Torri, 15’m Palomba tr Torri, 19’m Ciju tr Torri, 20’m Ciju tr Torri, 22’m Armantini tr Torri, 24’m Spagnoli tr tr Torri, 39’m Ciju tr Torri; St 42’m Sandri, 44’m Tonelli tr Orsenigo, 47’ Armanini tr Orsenigo, 49’m Dondi, 54’m Spagnoli, 17’m Dondi tr Dondi, 60’m Dondi tr Sandri, 65’m Gherri tr Torri, 68’m Orsenigo tr Orsenigo, 80’m Giusti

Arca Gualerzi Amatori:Orsenigo(73’ Ciju); Ciju(41’ Dondi), Palomba(25’ Masini), Carra, Spagnoli; G. Torri (Cap.)(I41’ Tonelli), Gherri; Massaroli(41’ Rossi), Sandri, Guidi(61’ Torri); Armantini, Corradi; Visentin(41’ Calì), Tolaini(41’ Ciasco), Zanacca(41’ Bertozzi). All.:De Rossi

Vasari Rugby Arezzo:D’Antonio (Cap.); Furia(52’ Accioli), Mariotti, Grotti, Scasffei; Scartoni, Annoscia; Catone, sorini, Mazzeschi; Mori, Giusti; Roselli, Cojocaru, Nicchi. All. Roselli

Arbitro: Barbara Guastini (PO)

Punti conquistati in classifica: Amatori Parma 5; Vasari 0