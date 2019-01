Prima partita del 2019 e subito un importante impegno per l’Arca Gualerzi Amatori che domenica, nel decimo e penultimo turno del girone di andata, sarà ospite al “Banchini” della Rugby Parma per la stracittadina.

Nella scorsa stagione, in uno stadio “Lanfranchi” affollato da quasi 2000 spettatori, i blucelesti travolsero i cugini con un netto 42 a 15 riportando a Moletolo una vittoria che mancava da quasi 4 anni. Difficile ripetere il risultato della scorsa stagione anche se questa volta i blucelesti partiranno con i favori dei pronostici ma, si sa, il derby sfugge a qualsiasi pronostico e Torri e compagni dovranno scendere in campo al massimo della concentrazione per portare a casa la gara, in modo da confermare le ultime prestazioni dove i ragazzi di De Rossi hanno finalmente la giusta amalgama dopo un inizio a corrente alternata dove qualche sconfitta di troppo ha relegato i blucelesti a metà classifica.

Due soli punti dividono le due squadre ferme a metà classifica con l’Amatori avanti di due punti grazie ai maggiori bonus conquistati anche se però la Rugby Parma deve recuperare la partita contro Siena.

Appuntamento quindi per il giorno di Sant’Ilario, patrono della città di Parma, alle 14.30 al “Banchini” di via Lago Verde per la partita più sentita dell’anno che continua a richiamare spettatori e mantenere acceso l’entusiasmo come dimostra il clima di questa settimana sia in via Lavo Verde che a Moletolo. Il rugby a Parma è vivo nonostante i fasti non siano più quelli di un tempo dove si lottava per lo scudetto ma un semplice campionato di serie B in campi con piccole tribune o due gradoni a dimostrazione che la storia, l’attaccamento alla maglia e il concetto di “famiglia” sono più forti di qualsiasi vittoria e palcoscenico.

Il programma bluceleste del weekend

Under 18 elite

Giro di boa per l’under 18 targata Italgomma di Piovan e Berardo che domenica mattina cercherà di mantenere il secondo posto nello scontro diretto con il Rugby Livorno. Partita difficile ma alla portata dei blucelesti soprattutto dopo le ultime prove che hanno confermato la qualità di questo gruppo. Colombo sono reduci dalla sconfitta di Firenze dell’ultima gara del 2018 contro I Medicei, sconfitta comunque a testa alta dove i blucelesti hanno tenuto testa ai dominatori del campionato per tutto l’incontro impedendo loro per la prima volta in stagione di raggiungere il bonus offensivo. Calcio d’inizio alle 12.30 sui campi della “Cittadella del Rugby” di Parma.

Under 14

In attesa degli impegni regionali previsti dal prossimo weekend e approfittando del derby di Serie B, tutti i blucelesti dello Stark Amatori scenderanno in campo domenica mattina alle 11.00 al “Banchini” di via Lago Verde per un amichevole contro i cugini della Rugby Parma.

Under 12

Weekend libero da impegni ufficiali per l’under 12 bluceleste che però sarà impegnata nel pomeriggio di sabato a Colorno per la prima tappa del Rugby Seven insieme a Rugby Parma, Viadana, Highlanders Formigine oltre che con i padroni di casa. Prime partite alle 15.30

Under 16 regionale

Riprende il campionato regionale under 16 con la Rugby Parma / Amatori di scena ad Albinea dove alle 11.00 affronterà l’Highlanders Formigine.