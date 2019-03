La Federazione Italiana rugby ha affidato all’Amatori Parma Rugby l’organizzazione della finale di Coppa Italia maschile, in programma sabato 30 marzo alle 16.00 allo Stadio “Sergio Lanfranchi”.

Per il primo titolo stagionale in palio si affronteranno, nella cornice della Cittadella del Rugby di Parma, Valsugana Padova e i reggiani del Valorugby Emilia, tra le cui fina militano numerosi atleti cresciuti in bluceleste, vincitori delle rispettive pool di qualificazione.