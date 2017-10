Un punto amaro quello ottenuto oggi a Livorno per l’Arca Gualerzi che dopo un ottimo secondo tempo dove riesce a recuperare 8 dei 10 punti di svantaggio subiti nei primi quaranta minuti, allo scadere manca i 3 punti del sorpasso con un piazzato che dalla lunga distanza va di poco a lato dei pali.

Primi quaranta minuti sottotono per l’Amatori che pur difendendo bene dagli attacchi dei labronici e non subendo mete nei 10 minuti d’inferiorità numerica per il giallo a Tolaini, fatica ad attaccare e allo scadere della prima frazione subisce la meta dei padroni di casa che con la trasformazione chiudono in vantaggio 10 a 0 il primo tempo.

Negli spogliatori la strigliata di coach Viappiani produce gli effetti sperati e i blucelesti accorciano le distanze con Tolaini e dopo 3 minuti si portano a meno 2 grazie al piazzato di Giacomo Torri. La partita sembra mettersi bene per Andreozzi e compagni ma al quarto d’ora allungano ancora i padroni di casa portandosi oltre il break, questo però non abbatte l’Arca Gualerzi che continua ad attaccare riportandosi nuovamente a meno due quando manca un quarto d’ora alla fine della partita. Gli ultimi dieci minuti sono ancora di marca bluceleste, questa volta in superiorità numerica per il cartellino giallo a un giocatore del Livorno ma la difesa biancoverde tiene rendendo vani gli attacchi degli ospiti. Allo scadere un fallo dei padroni di casa da la possibilità all’Arca Gualerzi di passare in vantaggio e portare a casa i 4 punti ma il calcio di Torri dalla lunga distanza va di poco a lato e i blucelesti devono accontentarsi del punto di bonus difensivo.

Prossimo appuntamento per l’Arca Gualerzi domenica prossima per la sesta giornata, ultima gara prima delle sosta, dove l’Amatori andrà a far visita a un Bologna 1928 galvanizzato dal largo successo esterno di Modena che conferma il team felsineo primo attacco di tutti i gironi della serie B con una media di 45 punti segnati a partita.

Rugby Livorno – Arca Gualerzi Amatori 17 – 15 (Pt 10-0)

Marcatori: Pt. 4’cp Livorno, 39’m Livorno tr; st. 45’m Tolaini, 48’cp G. Torri, 54’m Livorno tr, 65’m Carra tr G. Torri

Arca Gualerzi Amatori Parma: L. Torri; Dondi, Maghenzani (60’ Carra), Balestrieri,Cantoni; G. Torri, Dodi (41’ Mordacci); Contini, Andreozzi (cap.) (76’ Pedretti), Scarica (54’ Chiesi); Corradi (43’ Amin Fawzi), Rossi; Calì, Tolaini (62’ Gatti), Visentin (41’ Bertozzi). All: Viappiani

Arbitro: Carlo Pastore (GE)

Ammoniti: 23’Tolaini (Amatori); 72’ Livorno

Punti conquistati in classifica: Rugby Livorno 4; Amatori Parma 1