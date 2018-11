ARGOS PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 3 novembre 2018

IL PETRARCA TORNA ALLA ARGOS ARENA, E OSPITA LA LAZIO

Sesta giornata del Top12, e l’Argos Petrarca torna a giocare in casa. L’appuntamento è per DOMENICA 4 novembre, avversaria la Lazio Rugby 1927, calcio d’inizio nella Argos Arena alle ore 15. Arbitro Boraso di Rovigo, assistenti Boaretto di Rovigo e Giacomini di Treviso, quarto uomo Bruno di Udine.

La formazione annunciata del Petrarca: Menniti-Ippolito; Favaro, Riera, Belluco, Coppo; Zini, Francescato; Grigolon, Manni, Nostran (cap.); Ortega, Gerosa; Scarsini, Cugini, Rizzo. A disp.: Acosta, Marchetto, Mancini Parri, Saccardo, Trotta, Cortellazzo, Capraro, De Masi.

“Domenica torniamo all’Argos Arena dopo quasi un mese”, spiega il tecnico del Petrarca, Andrea Marcato. “Abbiamo voglia di ritrovare i nostri tifosi e renderli orgogliosi con una prestazione di sostanza.

Affronteremo la Lazio, squadra che è caratterizzata da un pack molto solido ed aggressivo, e da veloci trequarti che amano correre con la palla in mano.

Il nostro focus sarà mantenere la giusta concentrazione per tutti gli 80 minuti: dobbiamo essere disciplinati, capaci di mantenere il possesso costruendo il nostro attacco attraverso punti di incontro veloci, infine ben organizzati in difesa, con la voglia di mettere molta pressione ai nostri avversari. Sarà una sfida difficile, ruvida e veloce, gara perfetta per il nostro processo di crescita”.