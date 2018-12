ARGOS PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 30 novembre 2018

SFIDA AL VERTICE ALL’ARGOS ARENA

L’ARGOS PETRARCA OSPITA IL VALORUGBY EMILIA

Nona giornata del Top 12, e sfida al vertice all’Argos Arena. In programma alle 15 infatti una sfida di alta classifica, con l’Argos Petrarca che ospita il Velorugby Emilia (arbitro Trentin di Lecco, assistenti Bolzonella di Cuneo e Bertelli di Brescia, quarto uomo Cusano di Vicenza).

“Sabato affrontiamo all’Argos Arena il Valorugby”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Marcato. “La squadra di Roberto Manghi sta facendo un gran campionato ed il secondo posto in classifica dimostra la bontà dei nostri avversari. Valorugby sta crescendo partita dopo partita, ha una grande identità di gioco fatta di fisicità e velocità. Amenta e Vaega sono i ball carriers principali, Ngaulafe e Paletta giocatori di gran rapidità, Rodriguez e Farolini i playmaker e gestori dell’attacco. Per noi sarà la sfida più dura da inizio campionato, ci siamo preparati con grande attenzione e umiltà, ben consci che servirà il migliore Petrarca della stagione per continuare la nostra serie di risultati positivi. Il nostro focus sarà sulla disciplina, soprattutto conoscendo le statistiche al piede del cecchino Gennari, sulla capacità di essere performanti e capaci di mettere pressione ai nostri avversari per tutti gli 80 minuti dell’incontro e sulla capacità di essere cinici del nostro attacco. Invitiamo tanti tifosi ad essere presenti, abbiamo bisogno del loro sostegno in una partita così delicata ed importante”.

La formazione annunciata del Petrarca: Ragusi; De Masi, Riera, Bettin, Coppo; Menniti-Ippolito (cap.), Su’a; Trotta, Manni, Conforti; Ortega, Gerosa; Mancini Parri, Cugini, Borean. A disp.: Acosta, Santamaria, Rossetto, Saccardo, Goldin, Francescato, Belluco, Navarra.