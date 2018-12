ARGOS PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 7 dicembre 2018

CONTINENTAL SHIELD, L’ARGOS OSPITA I BELGIAN BARBARIANS

Terzo turno di Continental Shield, l’Argos Petrarca ospita SABATO 8 dicembre (ore 15) all’Argos Arena i Belgian Barbarians, sconfitti all’andata, ma solidi, come conferma il tecnico padovano Andrea Marcato.

“I nostri avversari, incontrati a Bruxelles a metà ottobre, si sono dimostrati squadra solida nel pacchetto degli avanti, con una buona organizzazione in mischia chiusa e nel drive, e con trequarti veloci che provengono dal rugby Seven nazionale.

Uno dei nostri obiettivi stagionali è il passaggio del turno nella competizione europea, perciò è d’obbligo una convincete vittoria per poi affrontare il Rovigo nell’ultimo turno casalingo di gennaio. Come staff siamo davvero molto soddisfatti di come i ragazzi hanno preparato la partita, siamo certi che faranno una grande prestazione dopo il passo d’arresto del week end scorso. Infine un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione a Pedro Ortega, lo aspettiamo presto di nuovo in campo con la maglia del Petrarca per dare il massimo come ha sempre fatto”. A dirigere il match una terna georgiana: arbitro Shota Tevzadze, assistenti Sulkhan Chikhladze e Onise Mogelashvili. Quarto uomo Simone Boaretto.

La formazione annunciata: Fadalti; Navarra, Riera, Benettin, Coppo; Zini, Francescato; Trotta, Lamaro, Conforti (cap.); Cannone, Manni; Rossetto, Santamaria, Rizzo. A disp.: Cugini, Braggiè, Mancini Parri, Goldin, Cortellazzo, Belluco, Favaro, Sattin.

Il Petrarca con i suoi giocatori parteciperà ad un evento di beneficenza organizzata dalla Fondazione Foresta. Lo spettacolo, un concerto di Natale, si chiama: “Altro Natale: Let it Shine – this Christmas”, e si svolgerà il 12 dicembre al Pala Lissaro di Mestrino alle 20.45. Il ricavato andrà alla Fondazione Foresta per la ricerca biomedica. Per informazioni e prenotazioni (12 euro il biglietto intero, 8 il ridotto sotto ai 14 anni) telefonare allo 049851431.