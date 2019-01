ARGOS PETRARCA

COMUNICATO STAMPA

Padova, 4 gennaio 2019

ALL’ARGOS ARENA SI CHIUDE IL GIRONE DI ANDATA, ARRIVANO LE FIAMME ORO

Nel Top 12 undicesima e ultima giornata di andata per l’Argos Petrarca, che ospita SABATO 5 GENNAIO le Fiamme Oro (calcio d’inizio alle ore 15). Arbitro sarà Andrea Piardi (Brescia), assistenti Angelucci (Livorno) e Bertelli (Brescia), quarto uomo Giacomini Zaniol (Treviso).

“Con questa partita all’Argos Arena chiudiamo il girone d’andata e, dopo due sconfitte consecutive in campionato, non possiamo più nasconderci. Contro le Fiamme Oro il clima sarà quello di una finale.

Arriviamo alla sfida contro la squadra cremisi con tanta voglia di fare bene, con la consapevolezza di avere chiuso il 2018 nel peggior modo possibile e con la voglia di tornare alla vittoria.

La squadra di Gianluca Guidi sta attraversando un momento di forma strepitoso, sta giocando un ottimo rugby, fisico e veloce, orchestrato sapientemente da Marinaro e Ambrosini.

Il focus della partita sarà sul mantenimento del possesso, sulla capacità di giocare un rugby veloce, dinamico e divertente, cosa che è completamente mancata nella sfida contro Medicei.

Ho parlato di divertimento perché questo deve essere il nostro obiettivo per tutto il 2019. Il rugby prima di tutto è uno gioco, e la componente divertimento non deve mai mancare, come in ogni attività che viene svolta con passione”.

La formazione annunciata dell’Argos Petrarca: Menniti Ippolito; Bettin, Riera, Benettin, Coppo; Zini, Su’a; Trotta, Lamaro, Conforti; Saccardo (cap.), Cannone; Mancini Parri, Santamaria, Rizzo. A disp.: Acosta, Cugini, Scarsini, Gerosa, Manni, Francescato, Ragusi, Fadalti.